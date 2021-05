"Nu, nu ma surprinde. Bravo ei!" Cum vede Simona Halep atacul Arynei Sabalenka asupra locului 3 WTA si ce s-a schimbat in mentalitatea ei ca efect al pandemiei

Simona Halep afirma ca are nevoie de mai mult calm pe teren pentru a putea atinge rezultatele de odinioara la Roma si Paris.

Simona Halep s-a aratat incantata de inceperea turneului WTA 1000 de la Roma, in ultima conferinta de presa organizata inaintea primului meci. Ocupanta locului 3 in clasamentul mondial, sportiva din Romania va incepe competitia in turul 2, unde asteapta invingatoarea meciului dintre Angelique Kerber (26 WTA) si Alize Cornet (60 WTA.

In pregatirea primei partide pe care o va juca in capitala Italiei, Simona Halep s-a antrenat cu Elina Svitolina (6 WTA), publicand pe retelele sociale o colectie de imagini in care arata ca s-a simtit bine alaturi de sportiva ucraineana.

"Pandemia a schimbat multe lucruri in vietile noastre. Suntem mai relaxate acum; ne dam seama ca exista alte lucruri mai importante decat un meci de tenis sau o victorie. Cred ca ne place sa impartim mai mult din ce avem cu ceilalti si sa ne apropiem mai mult, intrucat nu am putut face asta din cauza virusului," a declarat Simona Halep, conform WTA.

Analizandu-si prestatiile de la Stuttgart si Madrid, Simona Halep si-a descris forma recenta ca fiind buna, din punct de vedere sportiv, dar crede ca a fost afectata de problemele sale de atitudine. "Cred ca jocul meu a fost ok. Nu am regrete, dar pot sa spun ca e vorba putin de atitudine. Trebuie sa ma calmez putin, sa nu ma mai grabesc atat de tare si sa nu mai ratez in momentele importante. Insa aceste lucruri se pot rezolva dupa ce joci mai multe meciuri, asa ca sper sa am cat mai multe jocuri inainte de Roland Garros," a adaugat campioana en-titre de la Wimbledon, potrivit Digi.

Despre revelatia sezonului de zgura in acest an, Aryna Sabalenka, jucatoarea care ar putea sa o depaseasca in clasamentul WTA dupa aceasta intrecere, Simona Halep a replicat:

"Nu, nu ma surprinde. Joaca foarte bine, un tenis foarte puternic, are incredere si cred ca poate face lucruri mari la turneele de Grand Slam. A jucat finala la Stuttgart, deci nu e la primul rezultat bun pe zgura. Bravo ei, joaca foarte bine! Cred ca a atins un nivel inalt de incredere si astept mai mult de la ea," a mai spus Simona Halep.

"Turneul asta va fi important si va indeparta presiunea; acum e un timp frumos. Am revenit la turnee, iar situatia pare destul de normala. Trebuie doar sa ma bucur si sa ma relaxez, am nevoie de asta," a fost concluzia Simonei Halep.