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Brest - Paris FC 1-0, derby de podium în primul meci al etapei
Brest a urcat pe locul al treilea în campionatul de fotbal al Franţei, după ce a învins la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Paris FC, vineri seara, în prologul etapei a 12-a din Ligue 1.
Bretonii au marcat unicul gol al întâlnirii de pe Stade Francis Le Ble prin fundaşul ivorian Luck Zogbe (21).
PSG este în continuare lider
În urma acestei victorii, a patra consecutivă în campionat, Brest a acumulat 21 de puncte şi s-a instalat provizoriu pe treapta a treia a podiumului, apropiindu-se la două puncte de adversara sa de vineri, Paris FC, aflată pe locul secund.
Lider este Paris Saint-Germain, cu 26 de puncte, elevii antrenorului Luis Enrique urmând să înfrunte sâmbătă formaţia FC Lorient, pe Parc des Princes.
Celelalte meciuri de sâmbătă: Angers - RC Lens, Le Havre - RC Strasbourg, Le Mans - Lille, OGC Nice - Troyes
Tot sâmbătă urmează să se mai dispute partidele:
Angers - RC Lens
Le Havre - RC Strasbourg
Le Mans - Lille
OGC Nice - Troyes.
Ultimele trei meciuri din această rundă, AJ Auxerre - Olympique Marseille, FC Toulouse - Rennes şi Olympique Lyon - AS Monaco, sunt programate duminică.
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