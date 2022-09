Roger Federer (41 de ani) a acordat un interviu publicației NZZ, în care a dezvăluit că a luat decizia retragerii din tenis încă înaintea începerii turneului de la Wimbledon din acest an.

Eliminat în sferturile competiției preferate, în 2021, Roger Federer nu mai jucase niciun meci oficial de atunci, dar s-a străduit să se refacă la timp - după cele trei operații suferite la nivelul genunchiului - pentru a bifa o nouă apariție pe iarba londoneză.

„Mi-a fost dificil să nu le spun prea multor oameni despre decizia pe care am luat-o în vară, la câteva zile după încheierea turneului de la Wimbledon. Hotărârea a venit pe fond emoțional, dar am știut că e cea corectă.

Am scris o scrisoare foarte lungă, citind fiecare cuvânt de nenumărate ori. Dincolo de asta, pot să spun că am încercat. La începutul verii încă îmi doream să revin în sport și făceam multe exerciții.

Am obosit atât de mult alergând, recuperându-mă, încercând să rămân mereu optimist, încât după aceea nu am mai putut să mă trezesc la 6 dimineața. Atunci mi-am dat seama cât de mult m-am străduit pentru a reveni. După vacanță, trezitul devreme a redevenit ușor, dar când am luat decizia am simțit o mare greutate ridicată de pe umerii mei.

Acum voi încerca să rămân în formă fizică bună, pentru cât mai mult timp posibil, dar fără să mă sufoc. În viața de zi cu zi mă simt bine. Marea mea speranță e să ajung să fiu pot să le fac pe toate din nou: ski, fotbal. Abia aștept să revin la viața mea normală,” a declarat Roger Federer, notează Punto de break.

Federer va juca ultimul meci ca tenismen profesionist în competiția neoficială Cupa Laver, vineri, 23 septembrie. Tenismenul elvețian va evolua într-un singur meci, în proba de dublu.

Roger confirmed he will not seek to make a ‘Tom Brady-style’ return to Tennis.

Federer: “No, no, I’m definitely done, I know that” ???? pic.twitter.com/4kwmJrROcC