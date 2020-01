"Pierdeam daca nu schimbau regulile" DECLARATIA SAPTAMANII facuta de Roger Federer la Melbourne

Roger Federer le este recunoscator organizatorilor AO pentru schimbarea de regulament.

Roger Federer si John Millman au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale primei saptamani de tenis la Australian Open 2020, prima editie a Slam-ului din Oceania in care setul decisiv se decide la super tiebreak in cazul in care jucatorii ajung la 6-6.

Elvetianul s-a impus in maximum de seturi dupa patru ore si trei minute de joc, scor 4-6, 7-6, 6-4, 4-6, 7-6, castigand super tiebreak-ul setului decisiv cu 10-8 dupa ce fusese condus cu 8-4. A fost victoria cu numarul 100 pentru Federer la Melbourne, performanta reprezentand un record singular in intreaga istorie a tenisului masculin.



Federer: "Ma pregateam cum sa explic la conferinta de presa de ce am pierdut"



"O, Doamne, ce dificil a fost. Multumesc divinitatii ca se joaca super tiebreak, altfel as fi pierdut meciul asta. Cred ca John a jucat un meci grozav, a luptat incredibil. Am avut putin noroc poate, a trebuit sa raman concentrat pana la final. Ma pregateam sa explic la conferinta de presa de ce am pierdut. Ce meci!" a declarat Roger Federer dupa victoria in cinci seturi in fata australianului.

Federer va juca in optimile de finala cu Marton Fucsovics, jucator care a cedat un singur set pana in aceasta faza a competitiei, eliminandu-i pe Denis Shapovalov, Jannik Sinner si Tommy Paul.