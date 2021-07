"Regele ierbii", Roger Federer a pierdut pentru prima oara un set la zero la Wimbledon. Ovationat de spectatori, elvetianul a lasat garda jos cand a fost intrebat daca se retrage 

La a 22-a participare la Wimbledon, Roger Federer a pierdut pentru prima oara un set la zero.

39 de ani si 11 luni nu este varsta ideala pentru a avea succes la cel mai inalt nivel al tenisului mondial, lucru confirmat de contraperformanta lui Roger Federer de a fi pierdut primul set la zero in turneul de la Wimbledon.

Cel mai titrat tenismen din istoria cele mai prestigioase competitii de tenis, Roger Federer (39 de ani, 8 ATP) - de 8 ori campion la Wimbledon - a cedat in trei seturi in fata polonezului Hubert Hurkacz (24 de ani, 18 ATP) in sferturile de finala, scor 6-3, 7-6, 6-0, cedand intaia oara un set fara sa castige un game, la a 22-a participare in turneul de pe iarba londoneza.

And they say to never meet your heroes…@HubertHurkacz knocks out his idol, eight-time champion Roger Federer, in straight sets to advance to his first Grand Slam semi-final#Wimbledon pic.twitter.com/Qri1uriPDF — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2021

Intrebat daca acesta a fost ultimul sau meci la Wimbledon, Roger Federer a raspuns cu sinceritate in cadrul conferintei de presa, spunand: "Nu stiu. Chiar nu stiu. Trebuie sa ma regrupez. Obiectivul meu pentru anul trecut a fost sa mai joc un turneu la Wimbledon. Am reusit sa o fac anul asta si sunt multumit. Vom vorbi in urmatoarele zile despre directia pe care sa o urmam in cele ce urmeaza. Trebuie sa aflu de ce am nevoie pentru a fi intr-o forma mai buna si a putea redeveni mai competitiv, de aici vom porni. Cu siguranta, mi-ar placea sa mai joc inca o data, dar la varsta mea nu stii niciodata ce se poate intampla," a mentionat Federer, potrivit The Tennis Podcast.

Infrant sau nu, Roger Federer a fost ovationat de miile de spectatori din tribunele Centre Court pentru eforturile extraordinare depuse in cele 22 de editii ale turneului la care a participat. Federer a castigat ultima data Wimbledonul in 2017, cand il invingea in finala pe Marin Cilic, scor 6-3, 6-1, 6-4.

An ovation for 22 years of memories ???? It's been a pleasure as always, @rogerfederer #Wimbledon pic.twitter.com/GvsOenp68C — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2021

Semifinalele Wimbledon 2021:

Turneul feminin:

Ashleigh Barty vs. Angelique Kerber, joi, ora 15:30

Karolina Pliskova vs. Aryna Sabalenka, imediat dupa incheierea meciului Barty vs. Kerber

Turneul masculin:

Novak Djokovic vs. Denis Shapovalov

Matteo Berrettini vs. Hubert Hurkacz