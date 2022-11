2022, anul despărțirilor în tenis! Federer, Serena și Barty sunt doar vârful listei uriașe a marilor jucători retrași

Ashleigh Barty, Roger Federer, Serena Williams, Jo-Wilfried Tsonga și Kim Clijsters sunt cei mai faimoși tenismeni care au decis să părăsească „Sportul Alb” în anul 2022.

Luna martie a adus șocul anului pentru mulți iubitori ai tenisului, „Ash” Barty decizând să se retragă din tenis la doar 25 de ani, în condițiile în care domina circuitul WTA cu autoritate și devenise, de curând, triplă campioană de Grand Slam, în urma succesului de la Melbourne.

La Roland Garros, Jo-Wilfried Tsonga a emoționat nu doar publicul francez, când a ținut discursul său de retragere în fața unei Arene Philippe-Chatrier umplute până la refuz, în timp ce toamna a adus două lovituri uriașe tenisului mondial: retragerile imenșilor Roger Federer și Serena Williams, care au condus o generație în circuitele ATP și WTA, începând cu anii 2000.

Cupa Laver a fost un prilej bun pentru fanii „Fedal” de a-și lua rămas-bun din partea celei mai frumoase rivalități din istoria modernă a tenisului masculin, în timp ce Serena Williams a plâns alături de americani, după înfrângerea cu Ajla Tomljanovic, din turul al treilea al Openului American.

Chiar dacă Serena Williams ori Ashleigh Barty ar putea reveni în circuitul WTA, având în vedere indiciile lăsate, respectiv vârsta favorabilă, lumea tenisului nu va mai avea privilegiul de a-i vedea la lucru o serie de tenismeni tenace, greu de uitat, precum Tommy Robredo, Gilles Simon, Andrea Petkovic, Monica Puig sau Philipp Kohlschreiber.

Cannot recall a year like this for #tennis farewells

Serena (we'll see)

Federer (for sure)

Barty (we'll see)

Clijsters (for sure)

Tsonga

Anderson

Simon

Kohlschreiber

Querrey

Robredo

Seppi

Mirza

Peng

Petkovic

Puig

And more...#getty pic.twitter.com/to59g622qn