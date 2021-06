"Nu cred ca am vreo sansa sa il bat pe Novak Djokovic!" De ce se gandeste Roger Federer la retragerea din turneu dupa ce s-a calificat in optimi la Roland Garros

Roger Federer ia in calcul retragerea din turneul de la Roland Garros, desi s-a calificat in optimile de finala.

Daca epoca moderna a tenisului masculin i-a invatat pe iubitorii acestui sport o lectie, aceea este ca nu trebuie niciodata sa-l subestimezi pe Roger Federer. La 39 de ani, tenismenul elvetian s-a calificat cu doar doua seturi cedate in a doua saptamana de concurs a turneului de la Roland Garros, insa a declarat ca nu considera ca ar avea vreo sansa la un parcurs lung in aceasta editie a Openului Francez.

Dupa meciul de 3 ore si jumatate din turul 3, Federer a anuntat ca va vorbi cu staff-ul sau pentru a decide daca va continua competitia sau va lua decizia retragerii, pentru a nu risca o noua accidentare si a se pastra pentru Wimbledon. In turul urmator, Federer ar urma sa se dueleze cu italianul Matteo Berrettini, al optulea jucator al lumii.

Campion la Paris in 2009, Federer considera ca pozitia sa pe tablou - este in acelasi sfert cu Novak Djokovic - il impiedica sa viseze mai departe de faza ultimilor opt jucatori.

"Inca nu cred ca am vreo sansa sa ajung departe in acest turneu sau sa trec de Novak Djokovic. In primul tur nu m-am surprins, dar in acest meci, da. Acum, sa vedem: pot sa tin ritmul si cum va reactiona corpul meu? Ce va pot spune e ca mintea mea e mai puternica, simt asta. Am mai multa claritate, mai multa incredere de sine," a declarat Roger Federer, noteaza site-ul oficial al circuitului ATP.

3️⃣ hours and 3️⃣6️⃣ minutes! At 12:43 am, @rogerfederer slams the door on Koepfer 7-6(5), 6-7(3), 7-6(4), 7-5 to reach the final 16.#RolandGarros pic.twitter.com/bBeZOX3Qgc — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2021

Roland Garros 2021 este al treilea turneu oficial pe care Roger Federer il joaca, de la Australian Open 2020 incoace. Cel mai titrat jucator din istoria tenisului a suferit, intre timp, doua operatii la genunchi si a avut o perioada dificila in a redeveni apt de joc.

"Intr-un fel, e distractiv sa nu stiu ce pot reusi; la fel s-a intamplat in 2017, cand am revenit si nici macar eu nu stiam ce era posibil si ce nu. E un unghi distractiv din care poti privi povestea, dar eu as prefera sa fie diferit. As vrea mai bine sa fiu in locul lui Rafa sau Novak. Ei acum simt ca daca joaca bine, vor castiga. Eu nu am acel sentiment acum. Sincer sa fiu, nu ma asteptam sa castig 3 meciuri la Roland Garros. Astea sunt bornele care sunt foarte importante pentru mine. Acesta este sezonul revenirii, am nevoie de meciuri ca asta," a declarat Roger Federer dupa victoria cu Dominik Koepfer din turul 3, noteaza Tennis Head.

Parcursul lui Roger Federer la Roland Garros 2021



Tur 1: 6-2, 6-4, 6-3 cu Denis Istomin (204 ATP)

Tur 2: 6-2, 2-6, 7-6, 6-2 cu Marin Cilic (47 ATP)

Tur 3: 7-6, 6-7, 7-6, 7-6 cu Dominik Kopefer (59 ATP)

Optimi: Matteo Berrettini (9 ATP)

Sferturi: Novak Djokovic (1 ATP)

Semifinale: Rafael Nadal (3 ATP)

Finala: Stefanos Tsitsipas (5 ATP)

Dancing on clouds ????☁️and floating above the sand ???? https://t.co/8GKEPYSzzM — Roger Federer (@rogerfederer) June 2, 2021