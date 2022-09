Recunoscut pentru memoria sa incredibilă, Roger Federer va ține minte România pentru totdeauna, iar asta datorită faptului că a jucat primul meci ca număr 1 ATP tocmai în Sala Polivalentă de la București, în primul tur al Cupei Davis 2004.

Elveția a învins România, scor 3-2, într-o confruntare în care Andrei Pavel și Gabriel Trifu au ratat la limită victoria în meciul de dublu, iar Victor Hănescu l-a învins pe Stan Wawrinka, jucătorul care avea să devină nu doar campion olimpic, alături de Roger Federer, ci și multiplu câștigător de Grand Slam.

Roger Federer are amintiri plăcute de la București și palmares 17-1 împotriva tenismenilor români

Scorurile meciurilor jucate în confruntarea România - Elveția 2-3, din turul 1 al Cupei Davis 2004

Andrei Pavel - Michel Katrochvil 6-4, 6-3, 5-7, 6-4



Victor Hănescu - Roger Federer 6-7 (4), 3-6, 1-6

Andrei Pavel / Gabriel Trifu - Yves Allegro / Roger Federer 4-6, 6-1, 3-6, 6-3, 8-10

Andrei Pavel - Roger Federer 3-6, 2-6, 5-7

Victor Hănescu - Stan Wawrinka 6-3, 6-7 (3), 6-3



„Îmi amintesc foarte bine, ca şi cum ar fi fost ieri. După victoria din semifinalele Australian Open cu Juan Carlos Ferrero am ştiut că, oficial, o să fiu pe primul loc în lume. În ziua următoare am câştigat finala cu Safin şi am urcat pe primul loc. Apoi am mers în România, era miercuri seară, am apucat să fac un antrenament cu echipa şi am jucat vineri, sâmbătă şi duminică împotriva lui Hănescu şi Pavel.

Am fost foarte obosit, dar a fost una dintre cele mai bune săptămâni din carieră pentru că a fi numărul 1 a fost ceva special pentru mine. Mai ales că am putut să sărbătoresc alături de prieteni şi de colegii din echipa de Cupa Davis. Au fost foarte drăguţi. Am petrecut o săptămână frumoasă la Bucureşti, un loc cu amintiri plăcute pentru mine", a spus Roger Federer pentru Digi Sport.

Palmaresul elvețianului Roger Federer împotriva tenismenilor din România

Roger Federer - Andrei Pavel 7-1

Roger Federer - Victor Hănescu 6-0

Roger Federer - Adrian Voinea 2-0

Roger Federer - Adrian Ungur 1-0

Roger Federer - Marius Copil 1-0

Cea mai recentă confruntare a elvețianului Roger Federer cu un jucător român s-a consumat în finala turneului de la Basel din 2018, când Marius Copil s-a regăsit învins, în final, scor 7-6, 6-4.

Cine e cel mai bun: Federer, Nadal sau Djokovic? Andrei Pavel a răspuns fără să clipească.

Andrei Pavel, singurul român care l-a bătut pe Roger Federer

„Am simțit pe pielea mea forță pe care o arată. Cred că am câștigat și din cauza faptului că el nu stătea prea bine din punct de vedere mental. Țin minte că m-a condus cu 3-0 și apoi am câștigat multe game-uri la rând. L-am lucrat la psihic. În același turneu l-am bătut și pe Juan Carlos Ferrero care era un alt nume mare din tenis. În carieră mea am întâlnit foarte mulți jucători de top. Andre Agassi, Rafael Nadal, Andy Roddick, Novak Djokovic și mulți alții.

Federer m-a bătut apoi la București de 4 ori în 3 luni. Roger este Roger. Este un jucător mega-complet, mega-talentat și nu îl poți compară cu prea multe persoane. Atunci când l-am învins nu m-am gândit că va ajunge cel mai bun tenismen din istorie,” a povestit Andrei Pavel pentru Cuget Liber.

Andrei Pavel, dezvăluiri despre Roger Federer: „Mi-a stricat un an. Dacă nu era 'urâtul ăsta', ar fi fost altfel”

„L-am bătut prima oară, după care am jucat încă de 7 ori. Ce mi-a lipsit ca să-l mai înving de câteva ori a fost puțină încredere.

Roger mi-a stricat un an (2004). Jucam foarte bine, eram în formă. În prima jumătate de an, am jucat de 4 ori cu el. La două săptămâni distanță l-am întâlnit la Cupa Davis, după care la Rotterdam, după care în sferturi la Dubai, iar după alte două săptămâni, la Indian Wells și Miami. Dacă nu îl întâlneam pe „urâtul ăsta”, anul acela ar fi fost altfel. Dar mă bucur că am avut șansa să joc cu el și la acest nivel,” a spus Andrei Pavel, în exclusivitate pentru SPORT.RO.