Venus Williams, eliminată rapid de la al șaptea turneu în 2026

Venus Williams a ajuns la un șir de zece înfrângeri consecutive, după partida cedată în fața lui Kaitlin Quevedo (2-6, 4-6), în primul tur de la Mutua Madrid Open. Sportiva din Spania primise un wildcard și se afla la prima partidă WTS 1000.

Americanca a devenit primul fost lider mondial care bifează această performanță negativă, de la lansarea clasamentului, în 1975. Ultima sa victorie (6-3, 6-3) a fost împotriva compatrioatei Peyton Stearns la Washington Open (WTA 500), în iulie 2025.

În acest an, veterana de 45 de ani a fost eliminată rapid de la Auckland, Hobart, Australian Open, Austin, Indian Wells și Miami. Ultimul sa perfomanță la un turneu important a fost câștigarea Wimbedonului la dublu, în 2016, când a făcut echipă cu Serena Williams, și surorile le-au învins pe Timea Babos și Yaroslava Shvedova. Venus vrea să joace la French Open, luna viitoare, turneul la care a avut prima participare în urmă cu 29 de ani.

Are în palmares cinci victorii la Wimbledon

Venus Ebony Starr Williams (45 de ani) este născută la Palm Beach Gardens (Florida), fiind prima jucătoare afro-americană care a ajuns pe locul 1 WTA în Open Era și a doua din istoria tenisului, după Althea Gibson (1957). A fost numărul 1 mondial (2002) și ocupă acum poziția a 479-a. A urmat Indiana University East și a fost antrenată de Richard Williams, Oracene Price (părinții), David Witt, Eric Hechtman, Rick Macci și Hugo Armando.

În palmares are titluri de simplu la Wimbledon (2000, 2001, 2005, 2007, 2008), US Open (2000, 2001), Grand Slam Cup (1998), Tour Finals (2008) și Jocurile Olimpice (2000), dar și finale la Australian Open (2003, 2017) și French Open (2002). La dublu s-a impus la Wimbledon (2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016), Australian Open (2001, 2003, 2009, 2010), French Open (1999, 2010), US Open (1999, 2009) și Jocurile Olimpice (2000, 2008, 2012). A câștigat din tenis 42. 874.504 dolari.

Controversele în care a fost împlicată Venus Williams

În 2016, hackerii ruși din gruparea Fancy Bears au penetrat sistemul Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA) și au dat publicității acte care arătau că sportivei americane i se administrau cu derogare substanțele interzise prednisonă, prednisolonă și triamcinolon. Sub acoperirea Therapeutic Use Exemptions, de același privilegiu beneficiau și sora sa, tenismena Serena Williams, și Simone Biles, campioană olimpică și mondială la gimnastică.

În 1997, aceasta a fost în centrul unui scandal în care familia sa a fost acuzată de rasism. Richard, tatăl lui Venus, a jignit-o pe tenismena română Irina Spîrlea, numind-o "curcan mare și alb", în timpul unei finale tensionate la US Open.

Incidentul a venit după ce americanca a încercat să o intimideze pe Spîrlea, intrând de multe ori pe traiectoria acesteia de deplasare, dar a primit un umăr puternic care a dezechilibrat-o. Incidentul a dus la o antipatie între familia Williams, de o parte, și Ion Țiriac și Ilie Năstase, de cealaltă. De asemenea, Venus a încălcat de numeroase ori regulemntele vestimentare ale turneelor, a conduitei în timpul meciurilor și a fost acuzată de trucarea meciurilor, retrăgând-se de mai multe ori din motive medicale înaintea meciurilor cu sora sa.

Foto - Getty Images