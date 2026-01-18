Moment istoric în prima zi a ediției 2026 a Openului Australian. Venus Williams (576 WTA) a câștigat set, într-o competiție de Grand Slam, la 45 de ani și 7 luni.

Multipla campioană în turneele de mare șlem a cedat într-o manieră dramatică întâlnirea cu Olga Danilovic (68 WTA), din Serbia, pe care a condus-o cu 4-0 în setul decisiv.

Venus Williams, meci de peste două ore, într-un turneu de mare șlem, la 45 de ani

Partida s-a încheiat cu o serie de șase game-uri apropiate la rând de sârboaică, Venus Williams arătându-și, din nefericire, limitele de anduranță.

6-7 (5), 6-3, 6-4 a fost scorul final al partidei, în care Venus Williams a rezistat pe teren două ore și nouăsprezece minute.

