Moment istoric în prima zi a ediției 2026 a Openului Australian. Venus Williams (576 WTA) a câștigat set, într-o competiție de Grand Slam, la 45 de ani și 7 luni.
Multipla campioană în turneele de mare șlem a cedat într-o manieră dramatică întâlnirea cu Olga Danilovic (68 WTA), din Serbia, pe care a condus-o cu 4-0 în setul decisiv.
Venus Williams, meci de peste două ore, într-un turneu de mare șlem, la 45 de ani
Partida s-a încheiat cu o serie de șase game-uri apropiate la rând de sârboaică, Venus Williams arătându-și, din nefericire, limitele de anduranță.
6-7 (5), 6-3, 6-4 a fost scorul final al partidei, în care Venus Williams a rezistat pe teren două ore și nouăsprezece minute.
Venus Williams a devenit cea mai vârstnică participantă la Openul Australian, în Era Open
Venus Williams nu a câștigat niciodată Openul Australiei, întrecere la care a participat, pentru prima oară în 1998. A debutat cu un sfert de finală, atins și în 1999, iar cele mai bune rezultate conturate la Melbourne rămân finalele disputate în 2003 și în 2017, ambele pierdute în fața surorii mai mici, Serena.
Parcursul legendar, împrăștiat în două milenii diferite, o așază pe Venus Williams în vârful celor mai vârstnice jucătoare care au jucat vreodată în turneul major din Australia.
Jucând în acest an la Melbourne, Venus a depășit recordul istoric, deținut anterior de japoneza Kimiko Date Krumm, care a jucat la 44 de ani în Openul Australian, în 2015.