GALERIE FOTO Iga Swiatek a depășit-o pe Venus Williams. Doar Serena a încasat mai multe premii în istoria tenisului feminin

Marcu Czentye
Iga Swiatek, un exemplu de eficiență în circuitul WTA.

Iga SwiatekVenus WilliamsSerena WilliamsTenis WTA
Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) a ajuns pe locul doi în clasamentul istoric al premiilor câștigate în tenisul feminin.

Jucătoarea poloneză a depășit-o pe Venus Williams în ierarhie, cu $42,945,490. Arynei Sabalenka îi mai lipsesc aproximativ $400,000 pentru a replica această mutare.

Swiatek, surorile Williams, Sabalenka și Halep, în top 5

Simona Halep rămâne pe locul cinci, poziție pe care poate să o piardă doar în fața Victoriei Azarenka, în viitorul apropiat.

  • 1: Serena Williams, $94,816,730
  • 2: Iga Swiatek, $42,945,490 [+1]
  • 3: Venus Williams, $42,867,364 [-1]
  • 4: Aryna Sabalenka, $42,480,621
  • 5: Simona Halep, $40,236,618
  • 6: Victoria Azarenka, $38,890,473
  • 7: Maria Sharapova, $38,777,962
  • 8: Petra Kvitova, $37,653,615
  • 9: Caroline Wozniacki, $36,479,231
  • 10: Angelique Kerber, $32,545,460

Iga Swiatek

Iga Swiatek, 61 de victorii în 2025

Cu un titlu de mare șlem cucerit în 2025, Iga Swiatek a intrat în istoria tenisului feminin, în urma scorului înregistrat în finala de la Wimbledon, 6-0, 6-0, în detrimentul Amandei Anisimova.

Calificată la Turneul Campioanelor, Swiatek se află la 1632 de puncte în spatele Arynei Sabalenka, în clasamentul actualizat în timp real.

În sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Wuhan, Swiatek a suferit un eșec drastic în fața italiencei Jasmine Paolini, scor 6-1, 6-2, în doar șaizeci și șase de minute.

