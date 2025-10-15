Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) a ajuns pe locul doi în clasamentul istoric al premiilor câștigate în tenisul feminin.

Jucătoarea poloneză a depășit-o pe Venus Williams în ierarhie, cu $42,945,490. Arynei Sabalenka îi mai lipsesc aproximativ $400,000 pentru a replica această mutare.



Swiatek, surorile Williams, Sabalenka și Halep, în top 5

Simona Halep rămâne pe locul cinci, poziție pe care poate să o piardă doar în fața Victoriei Azarenka, în viitorul apropiat.