Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) a ajuns pe locul doi în clasamentul istoric al premiilor câștigate în tenisul feminin.
Jucătoarea poloneză a depășit-o pe Venus Williams în ierarhie, cu $42,945,490. Arynei Sabalenka îi mai lipsesc aproximativ $400,000 pentru a replica această mutare.
Swiatek, surorile Williams, Sabalenka și Halep, în top 5
Simona Halep rămâne pe locul cinci, poziție pe care poate să o piardă doar în fața Victoriei Azarenka, în viitorul apropiat.
- 1: Serena Williams, $94,816,730
- 2: Iga Swiatek, $42,945,490 [+1]
- 3: Venus Williams, $42,867,364 [-1]
- 4: Aryna Sabalenka, $42,480,621
- 5: Simona Halep, $40,236,618
- 6: Victoria Azarenka, $38,890,473
- 7: Maria Sharapova, $38,777,962
- 8: Petra Kvitova, $37,653,615
- 9: Caroline Wozniacki, $36,479,231
- 10: Angelique Kerber, $32,545,460