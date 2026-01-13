S-a jucat „cel mai bătrân meci” din istoria tenisului feminin: câți ani au împreună cele două jucătoare

Scene deosebite, de o valoare istorică, petrecute astăzi, 13 ianuarie 2026, la Hobart, Australia.

Venus Williams (45 de ani) și Tatjana Maria (38 de ani) s-au întâlnit, într-o arenă umplută până la refuz, în cel mai longeviv duel înregistrat vreodată în circuitul WTA. Împreună, Williams și Maria au 83 de ani.

Asistență-record la Hobart pentru meciul care celebrează longevitatea celor două jucătoare

Pe o temperatură de aproximativ douăzeci de grade Celsius, în condiții de vânt puternic, Tatjana Maria - număr 42 WTA - și Venus Williams - intrată în concurs printr-un wildcard necesar, în contextul locului ocupat în ierarhie, 576 - au jucat un meci captivant, întins pe durata a 88 de minute.

Sportiva din Germania s-a impus în minimum de seturi, scor 6-4, 6-3, dar a admis că a avut parte de „un meci dur,” deoarece a crescut alături de Venus Williams. „Toată lumea o iubește pe Venus, până și fiica mea. Poate că publicul a ținut mai mult cu Venus, dar e în regulă, vă înțeleg,” a adăugat Tatjana Maria, în interviul oferit pe teren.

