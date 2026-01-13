S-a jucat „cel mai bătrân meci” din istoria tenisului feminin: câți ani au împreună cele două jucătoare

Marcu Czentye
Partidă extraordinară în circuitul WTA, care consemnează progresele uriașe ale metodelor de recuperare fizică.

Venus WilliamsTatjana MariaTenis WTAWTA Hobart
Scene deosebite, de o valoare istorică, petrecute astăzi, 13 ianuarie 2026, la Hobart, Australia.

Venus Williams (45 de ani) și Tatjana Maria (38 de ani) s-au întâlnit, într-o arenă umplută până la refuz, în cel mai longeviv duel înregistrat vreodată în circuitul WTA. Împreună, Williams și Maria au 83 de ani.

Asistență-record la Hobart pentru meciul care celebrează longevitatea celor două jucătoare

Pe o temperatură de aproximativ douăzeci de grade Celsius, în condiții de vânt puternic, Tatjana Maria - număr 42 WTA - și Venus Williams - intrată în concurs printr-un wildcard necesar, în contextul locului ocupat în ierarhie, 576 - au jucat un meci captivant, întins pe durata a 88 de minute.

Sportiva din Germania s-a impus în minimum de seturi, scor 6-4, 6-3, dar a admis că a avut parte de „un meci dur,” deoarece a crescut alături de Venus Williams. „Toată lumea o iubește pe Venus, până și fiica mea. Poate că publicul a ținut mai mult cu Venus, dar e în regulă, vă înțeleg,” a adăugat Tatjana Maria, în interviul oferit pe teren.

Venus Williams va deveni și cea mai vârstnică jucătoare care participă în Openul Australiei

Săptămâna viitoare, sora mai mare a Serenei Williams va mai doborî un record de însemnătate istorică în tenisul feminin.

În turneul de mare șlem de la Melbourne, Venus Williams va deveni jucătoarea care a intrat în competiția propriu-zisă la cea mai înaintată vârstă.

Sportiva din Michigan o va depăși pe japoneza Kimiko Date Krumm, care a avut 44 de ani când a evoluat în ediția 2015 a Openului Australian.

