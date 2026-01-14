Profesionistă de la vârsta de 14 ani, campioana americană continuă să joace. „Victoria şi înfrângerea nu au vârstă”, a declarat ea la Auckland.



„Când ajungi pe teren, eşti acolo pentru a juca. Este un sport minunat. Iubesc ceea ce fac şi sunt norocoasă şi onorată că pot juca în continuare. Toată lumea este atât de competitivă. Încă mă simt ca o elevă în acest sport. Învăţ şi încerc mereu să progresez.”

La 45 de ani, Venus Williams va stabili un record!



Revenită la Melbourne după o absenţă de cinci ani, ea va deveni cea mai în vârstă jucătoare care participă la Australian Open. Recordul este deţinut deocamdată de japoneza Kimiko Date, care avea 44 de ani când a pierdut în primul tur în 2015.



Câştigătoare a şapte titluri de Grand Slam la simplu (5 US Open, 2 Wimbledon), campioană olimpică în 2000, fosta numărul unu mondial (a fost timp de 11 săptămâni) a ajuns de două ori în finala de la Melbourne, în 2003 şi 2017, unde a fost dominată de fiecare dată de sora sa mai mică, Serena. Şi nu este o jignire să afirmăm că nu va câştiga primul său Open al Australiei la 45 de ani, notează Le Figaro.



„Cred că unul dintre obiectivele mele este să fiu fericită, acceptând în acelaşi timp faptul că nu mai sunt la fel de în formă, pentru că asta ştiu să facă campionii”. În ciuda vârstei, ea rămâne o competitoare feroce, care nu şi-a pierdut gustul pentru luptă, chiar dacă victoriile sunt din ce în ce mai rare: „Cu siguranţă nu mă trezesc pentru a traversa jumătate din glob, sau chiar mai mult, fără să simt acea flacără care mă animă (...) Tenisul arde multe calorii. Îţi permite să ai picioare frumoase. Îmi spun că, dacă vreau să rămân în formă, trebuie să continui să joc”, a glumit jucătoarea.

news.ro

