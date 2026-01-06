Americanca Venus Williams, 45 de ani, a fost învinsă de poloneza Magda Linette (33 de ani, 52 WTA), în trei seturi, în primul tur al turneului ASB Classic de la Auckland (Noua Zeelandă).

Venus, fost lider mondial, ajunsă acum pe locul 582 în clasamentul WTA, a fost învinsă cu 6-4, 4-6, 6-2, după o partidă-maraton, de 2 ore și 13 minute!



Sora mai mare a familiei Williams, laureată a şapte titluri de Mare Şlem la simplu, este aşteptată să participe și la turneul WTA 250 de la Hobart (12-17 ianuarie), unde va beneficia, la fel ca la Auckland, de o invitaţie din partea organizatorilor pentru a accede pe tabloul principal.

După aceste două competiții, Venus va juca și la Australian Open 2026 (18 ianuarie - 1 februarie) grație unui wild-card, după cum a scris Agerpres. Pentru Venus Williams va urma a 20-a ei prezență pe tabloul de la Australian Open!

Revenită în circuit în vara lui 2025, după o pauză de 16 luni, Venus Williams se va întoarce, la Melbourne, pentru „Open-ul vesel“ după o pauză de cinci ani. Ea are două finale aici, jucate în 2003 și 2017.

