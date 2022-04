Echipa de cricket a Australiei, „interesată” de serviciile fostului lider WTA, Ashleigh Barty: cum ar putea fi convocată la națională

Ashleigh Barty a apărut discret și rar în public, după anunțul retragerii definitive din tenis, din postura de ocupantă a locului 1 WTA timp de peste un an, la vârsta de numai 25 de ani.

Sportiva australiană cu abilități polivalente a câștigat un turneu de golf pentru amatori - primind $30 ca recompensă pentru victorie - și a preferat să își mențină viața în liniște, așa cum a afirmat că își dorește, după anii de oboseală grea acumulată în circuitul WTA.

Australian Open: $2,875,000

Brookwater Golf Tournament: $30@AshBarty is smiling either way. #TheBreakTC pic.twitter.com/qIIzjbHmLF