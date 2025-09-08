Ilie Năstase (79 de ani) va schimba „prefixul“, la anul, urmând să-și facă intrarea în clubul octogenarilor din sportul românesc, alături de Mircea Lucescu și Ion Țiriac. Din păcate, inclusiv în această etapă a vieții, fostul mare jucător de tenis continuă să aibă niște derapaje.

Prezent în fața jurnaliștilor, cu ocazia turneului Tiriac Fundation Trophy (10-18 septembrie, WTA 125, Centrul Național de Tenis din București), „Nasty“ a fost întrebat despre Serena Williams (43 de ani). O sportivă corpolentă, cât timp a activat în circuitul WTA, până în 2022, americanca a slăbit mult, după retragere. Atât cu ajutorul unor injecții, cât și prin antrenamente intense, în condițiile în care Serena a dezvoltat o pasiune pentru alergare și pentru cursele de anduranță.

Revenind la Ilie Nătase, acesta a luat-o peste picior pe Serena cu care s-a tot „ciondănit“, de-a lungul anilor, făcând mai multe declarații deplasate. Nici de această dată, „Nasty“ nu s-a abținut, când a fost informat că Williams a dat jos vreo 14 kilograme.

„Nu trebuia să slăbească, că așa nu o să recunoască nimeni. Ea mai grasă trebuia să se facă! Nu mai băga asta, că după aia nu-mi mai dau viză de America (n.r. – râde). Lasă-mă în pace...“, a spus Năstase, conștient și el că declarația sa, făcută în fața camerelor, va ajunge în America și va fi taxată de presa de acolo.

„Joc tenis în fiecare seară. Cu soția“

În cadrul prezenței sale, la conferința prilejuită de Tiriac Fundation Trophy, primul lider ATP din istorie a lăsat de înțeles că mai practică foarte rar sportul care l-a făcut „nemuritor“, având în vedere rezultatele sale formidabile.

„Cât tenis mai joc? În fiecare seară. Cu soția! Păi, ce să joc? La vârsta de 80 de ani, ce să joc? Hora, ce să joc?“, a spus „Nasty“, în glumă.

