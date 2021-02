Antipatia dintre Ion Tiriac si familia Williams dateaza din 1997! Totul a plecat de la o remarca rasista a tatalui tenismenei

Miliardarul roman si tenismena americanca nu rateaza nicio ocazie ca sa se contreze.

Aversiunea dintre Ion Tiriac si Ilie Nastase, pe de o parte, si surorile Williams, pe de alta parte, dateaza din 1997. La editia din acel an a US Open, la meciul din semifinala dintre Irina Spirlea si Venus Williams, in timp ce se schimbau terenurile, cele doua tenismene s-au ciocnit umar in umar. Spirlea a motivat ca Venus era debutanta si eticheta cerea ca jucatoarea mai tanara si mai slab cotata sa cedeze prioritatea de trecere prin spatiul dintre scaunul arbitrului si fileu. Cum americanca nu dadea niciun semn ca si-ar respecta adversara si statutul acesteia, Spirlea a incercat sa treaca prima si asa s-a ajuns ca cele doua sa se ciocneasca.

Ulterior, dupa finalizarea meciului castigat greu de Venus, 7-6, 4-6, 7-6, s-a iscat un mare scandal si sportiva din Romania a fost atacata de presa americana si de familia Williams. Richard, tatal celor doua tenismene de culoare, a facut o declaratie scandaloasa la adresa lui Spirlea, spunand ca romanca e "a big, tall, white turkey" ("un curcan solid, inalt si alb"), si a acuzat-o ca e rasista si a proferat injurii rasiste la adresa fiicei sale, fara sa aduca niciun fel de dovezi. Familia lui Spirlea si Ilie Nastase, care tocmai fusese ales presedinte al Federatiei Romane de Tenis, in mai 1997, sprijiniti moral de Ion Tiriac, au cerut scuze publice din partea lui Richard Williams si l-au acuzat pe acesta ca el este rasist, fostul numar 1 ATP mentinandu-si parerea si in anii care au urmat.

Antipatia dintre cele doua tabere a reizbucnit puternic in 2015. Ion Tiriac detinea turneu Madrid Open, iar Venus si Serena Williams erau printre cele mai vehemente jucatoare din circuitul WTA care cereau plati egale intre competitiile masculine si feminine. Romanul se afla pe baricada opusa declarand ca "le ofer aceleasi premii barbatilor si femeilor, dar banii adusi de femei reprezinta doar 25% din totalul incasarilor”. Dupa ce Serena, liderul mondial la acel moment, criticase aspru zgura albastra promovata de Tiriac la Madrid si dupa contrele din media pe tema premiilor, americanca nu s-a mai inscris la nicio editie a turneului de la Madrid din anul 2015 incoace, boicotand puternicul turneul de categorie WTA 1000 si preferand sa mearga la Paris si Roma in sezonul de zgura.

Alt episod dintre cele doua tabere a iesit la iveala in 2017, inaintea meciului de la Mamaia, din Fed Cup, in care Romania urma sa intalneasca Marea Britanie, cand remarca capitanului-nejucator Ilie Nastase la adresa copilului Serenei - "sa vedem ce culoare va avea copilul, ciocolata cu lapte!?" - a fost considerata rasista si fostul mare tenismen a primit o amenda de 20.000 de dolari si o suspendare din partea Federatiei Internationale de Tenis (ITF). Serena a replicat ca "e dezamagitor pentru mine sa stiu ca traim intr-o societate in care oamenii precum Ilie Nastase pot face comentarii atat de rasiste la adresa mea si a copilului meu nenascut si comentarii sexiste la adresa colegelor mele. Am doborat atat de multe bariere, dar mai sunt multe altele. Eu, spre deosebire de tine, nu ma tem. Vezi, eu nu sunt lasa".

In acelasi an, Nastase a acuzat-o deschis pe Serena de dopaj, declarand ca "Rusia are o imagine afectata pe plan sportiv, din cauza dopajului, dar e cam sigura treaba si la Serena Williams. Nu vedeti cum arata?". Episodul venea doar la cateva luni dupa ce grupul de hackeri rusi Fancy Bears a expus documente secrete ale WADA (Agentia Mondiala Antidoping), din care se constata ca surorile Williams fusesera depistate pozitiv la controalele antidoping efectuate pe durata Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro, dar ar fi justificat cu certificate medicale folosirea substantelor interzise, avand exceptie de uz terapeutic.

Apoi, Tiriac nu a menajat-o deloc pe aceasta, declarand in 2018 ca "cu tot respectul, Serena Williams are 36 de ani si 90 de kilograme. Mi-as dori ca tenisul feminin sa aiba alte optiuni", iar in acest an spunand ca "la varsta asta si la greutatea pe care le are acum, nu se deplaseaza atat de usor pe cat se deplasa acum 15 ani. Serena a fost o jucatoare senzationala. Daca ar avea putina decenta s-ar retrage!". De cealalta parte, dupa victoria sotiei sale impotriva Simonei Halep, Alexis Ohanian a postat pe retelele de socializare mesajul "e bine ca nimeni nu-l baga in seama pe rasistul, sexistul si clovnul Ion Tiriac". Fiul miliardarului, Ion Ion Tiriac, a luat atitudine si a amintit intr-un comunicat oficial ca tatal sau are o experienta de 70 de ani ca jucator, antrenor, manager sau organizator de turnee, iar cariera sa in tenis il indreptateste sa aiba pareri despre aceste fenomen.