Programul zilei a doua la Australian Open | De la ce ora vor juca Monica Niculescu si Irina Begu 

Simona Halep, Irina Begu si Monica Niculescu vor juca in primul tur marti, dupa ora 07:00, ora Romaniei.

Romania a debutat excelent la Australian Open 2020 prin victoria Soranei Cirstea impotriva capului de serie numarul 32, Barbora Strycova, scor 6-2, 7-6.

In ziua secunda a turneului, Simona Halep, Monica Niculescu si Irina Begu vor intra si ele in joc, urmand a se confrunta cu Jennifer Brady (49 WTA), Alize Cornet (61 WTA), respectiv Kiki Bertens (10 WTA).

Palmares pozitiv pentru Halep, Niculescu si Begu impotriva adversarelor din primul tur la AO 2020



Monica Niculescu a fost repartizata sa joace al patrulea meci pe terenul 12, duelul sau cu Alize Cornet urmand astfel sa inceapa dupa ora 07:00, ora Romaniei. Istoricul meciurilor directe ii este favorabil Monicai; cele doua s-au duelat pentru prima oara in calificarile de la Wimbledon 2007, Cornet impunandu-se cu 3-6, 6-4, 6-2.

Urmatoarele meciuri au avut loc in 2012, respectiv 2014. In 2012, Niculescu si Cornet s-au intalnit tocmai in primul tur la Australian Open, invingatoare iesind romanca, dupa un meci incheiat scor 5-7, 6-0, 6-3. In finala de la Guangzhou din 2014, Niculescu a trecut de Cornet in doua seturi, scor 6-4, 6-0. Castigatoarea dintre Monica Niculescu si Alize Cornet va infrunta in turul 2 invingatoarea partidei dintre Donna Vekic si Maria Sharapova.

Great news! Monica Niculescu won through qualifying and is into the Main Draw! She will face Alize Cornet in R1. Here she is at practice getting ready. Source: Moni's IG#AusOpen pic.twitter.com/i2X00uEcu0 — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) January 18, 2020

Tot intr-al patrulea meci de pe ordinea zilei, dar pe terenul 3 a fost programata si Irina Begu, al carei meci va incepe la o ora similara cu cea mentionata anterior. Begu si Bertens s-au duelat pentru prima data in 2012, la Linz, cand romanca s-a impus in minimum de seturi, scor 6-4, 7-6(7).

Al doilea meci direct a fost castigat tot de Begu, pe zgura de la Estoril in 2014, scor 0-6, 6-4, 6-2, iar ultima confruntare intre cele doua a avut loc in 2017 la Madrid, Bertens impunandu-se pentru prima oara, scor 6-1, 7-5. Begu/ Bertens va juca in turul 2 cu Arina Rodionova/ Katerina Bondarenko.

Schedule for Tuesday: ????????Irina Begu vs ????????Kiki Bertens - Around 4pm Event time, 07:00 Rou, 12am US EDT ????????Monica Niculescu vs ????????Alize Cornet - Around 4pm Event time, 07:00 Rou, 12am US EDT ????????Simona Halep vs ????????Jennifer Brady - Not Before 7pm Event time, 10:00 Rou, 3am US EDT pic.twitter.com/84Xx3zxhu8 — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) January 20, 2020

Simona Halep isi va masura fortele cu Jennifer Brady de la ora 10:00 pe Arena Margaret Court in primul meci al sesiunii de seara. Halep si Brady au mai jucat o singura data la simplu, in 2019 la Rogers Cup, cand romanca s-a impus in trei seturi, scor 4-6, 7-5, 7-6 (5). Invingatoarea meciului o va primi ca adversara in turul 2 pe Harriet Dart ori Misaki Doi.

A doua zi de turneu la Melbourne va consemna si primele meciuri pentru Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Elina Svitolina sau Karolina Pliskova. Numarul 1 ATP va juca in ultimul meci al sesiunii de zi pe Arena Rod Laver (dupa ora 05:30, ora Romaniei) impotriva bolivianului Hugo Dellien.