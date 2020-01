Sorana Cirstea si Irina Begu, duel IN PREMIERA tocmai intr-un turneu WTA din Australia | Care este miza pentru care vor juca 

Din articol Sorana Cirstea si Irina Begu, la prima confruntare directa vreodata

Sorana Cirstea si Irina Begu se vor duela pentru un loc pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Hobart.

Sorana Cirstea si Irina Begu se vor duela in finala calificarilor turneului WTA 250 de la Hobart din Australia. Favorite 1, respectiv 11 in turneul preliminar, Cirstea si Begu vor juca pentru un loc in turneul propriu-zis, iar surpriza face ca aceasta confruntare sa fie prima dintre cele doua in circuitul WTA.

Irina Begu a avut emotii in semifinalele calificarilor, trecand de Jennifer Elie, numar 399 WTA in trei seturi, scor 4-6, 7-6, 6-3, dupa doua ore si 26 de minute de joc.

Sorana Cirstea a jucat un meci mai convingator in fata australiencei da Silva Fick, numar 534 WTA in fata careia a cedat un singur game, invingand-o cu 6-1, 6-0 in 55 de minute.

Meciul dintre Sorana Cirstea si Irina Begu va avea loc duminica, 12 ianuarie incepand cu ora 03:30, ora Romaniei.