Adversare DE FOC pentru Sorana Cirstea si Irina Begu in primul tur la AO 2020 | Alte patru romance se pot califica pe tabloul principal

Sorana Cirstea si Irina Begu nu vor avea adversare usoare in primul tur la Australian Open 2020.

Sorana Cirstea si Irina Begu vor avea parte de adversare dificile in primul tur la Australian Open 2020. Cirstea se va duela cu semifinalista de la Wimbledon din 2019 si numar 1 in proba de dublu, Barbora Strycova, iar Begu va juca impotriva numarului 9 WTA, Kiki Bertens.

Sorana Cirstea a mai jucat o singura data cu cehoaica Barbora Strycova, pe zgura de la Istanbul in 2019, pierzand in trei seturi, scor 2-6, 6-1, 3-6. De partea opusa, Irina Begu are palmares pozitiv cu olandeza din top 10 WTA.

Begu si Bertens s-au duelat pentru prima data in 2012, la Linz, cand romanca s-a impus in minimum de seturi, scor 6-4, 7-6(7). Al doilea meci direct a fost castigat tot de Begu, pe zgura de la Estoril in 2014, scor 0-6, 6-4, 6-2, iar ultima confruntare intre cele doua a avut loc in 2017 la Madrid, Bertens impunandu-se pentru prima oara, scor 6-1, 7-5.

In caz de victorie Sorana Cirstea ar juca in turul 2 impotriva invingatoarei meciului Venus Williams vs. Coco Gauff, iar Irina Begu va juca intr-o posibila mansa secunda cu Katerina Bondarenko ori Arina Rodionova.

Simonei Halep, Soranei Cirstea si Irinei Begu li s-ar mai putea alatura pe tabloul principal Monica Niculescu si Ana Bogdan, deja calificate in ultima runda a turneului preliminar, dar si Ioana-Laura Paar si Gabriela Ruse, care se afla in turul 2 al calificarilor.

La masculin, Marius Copil va juca impotriva italianului Lorenzo Musetti in turul 2 al calificarilor.