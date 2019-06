ROLAND GARROS 2019 | Irina Begu a fost eliminata in turul al treilea

Irina Begu a fost eliminata in turul al treilea la Roland Garros 2019.

Irina Begu, locul 116 WTA, a fost eliminata in turul al treilea la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros, de catre tanara americanca, Amanda Anisimova, locul 51 WTA, scor 6-7, 4-6, la capatul unui meci care a durat o ora si 42 de minute de joc.

Desi a avut numeroase sanse sa isi adjudece primul set in tie break, romanca a cedat la 6 primul set, iar setul secund s-a desfasurat intr-o singura directie, cea a jucatoarei de tenis din Statele Unite ale Americii, in varsta de doar 17 ani. In urma acestui rezultat, Romania ramane pe tabloul de simplu feminin cu doar o reprezentanta. Este vorba despre Simona Halep, care s-a calificat in optimile de finala la Paris dupa ce a invins-o pe Lesia Tsurenko in turul trei. In optimi, ea se va duela cu poloneza Iga Swiatek.