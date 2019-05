ROLAND GARROS 2019 | Revenire SENZATIONALA pentru Irina Begu la Roland Garros si calificare in turul 3! Cu cine va juca

Irina Begu merge in turul 3 la Roland Garros!

Irina Begu, locul 116 WTA, a reusit o revenire incredibila in turul al doilea de la Roland Garros! Jucatoarea noastra s-a calificat in turul al treilea la Openul francez dupa ce a trecut in trei seturi foarte disputate de Karolina Muchova, din Cehia, locul 73 WTA, scor 1-6, 6-3, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora si 55 de minute de joc. In continuare, Irina va evolua la Paris contra americancei de doar 17 ani, Amanda Anisimova, locul 51 WTA. Irina Begu este prima jucatoare a Romaniei calificata la editia din acest an in turul al treilea.