Gabriela Ruse, la un meci de calificarea pe tabloul principal la US Open! Irina Begu a fost eliminata in calificari

Ana Bogdan mai are 2 pasi pana sa ajunga pe tabloul principal al ultimului Grand Slam al anului.

Irina Begu a fost eliminata din calificarile de la US Open, fiind invinsa pentru a patra oara consecutiv de catre slovaca Jana Cepelova, numarul 155 WTA. Cepelova s-a impus dupa o ora si 17 minute de joc, scor 6-3, 6-2.

Din fericire, Gabriela Ruse nu a avut parte de acelasi rezultat in turul al doilea al calificarilor. Ruse a trecut de italianca Jasmine Paoloni, numar 117 WTA in 2 seturi, scor 6-3, 6-1, la capatul a 67 de minute de joc.

Gabriela Ruse, calificata in finala calificarilor

Dupa succesele inregistrate in fata Alexandrei Cadantu si a Jasminei Paolini, Gabriela Ruse a ajuns la un singur pas distanta de tabloul principal de la Openul American.

Pentru a accede intre cele 128 de jucatoare care vor fi trase la sorti pentru tabloul de simplu, Gabriela Ruse se va duela vineri cu chinezoaica Xinyu Wang. Este o jucatoare neexperimentata, in varsta de 17 ani, care se afla in afara top 150 WTA.

Wang a trecut de Haas si Govortsova in primele doua tururi. Spre deosebire de Ruse, Wang a pierdut un set.

Lupta pentru calificare continua si azi la Flushing Meadows, unde Ana Bogdan o va intalni in turul 2 al preliminariilor pe Ellen Perez, din Australia (numar 164 WTA). Bogdan are palmares pozitiv in fata lui Ellen, reusind s-o invinga in 2017 chiar la ea acasa, in cadrul Openului Australian.