Boris Becker avertizeaza: organizarea US Open in 2020 ar putea deveni FATALA! Ce au anuntat organizatorii de la New York 

Boris Becker se opune organizarii US Open in 2020.

Oficialii turneului de la US Open se gandesc in continuare la desfasurarea Grand Slam-ului newyorkez in 2020. Acestia se feresc sa ia in calcul optiunea mutarii turneului la Indian Wells ori intr-o alta regiune mai ferita de influenta coronavirusului si au anuntat ca vor lua decizia finala pana la jumatatea lunii iunie.

Fost campion la New York, Boris Becker s-a aratat insa ferm potrivnic alegerii de a organiza US Open-ul in acest an, avand in vedere numarul ridicat de victime pe care l-a inregistrat cel mai populat oras al Statelor Unite ale Americii. Conform New York Times, pana in prezent in New York City au fost depistate pozitiv la noul coronavirus 174,931 de cazuri, iar 17,931 de persoane au decedat din aceasta cauza.

"New York a fost practic orasul cel mai puternic lovit de coronavirus de cateva saptamani incoace. Nu cred ca ar fi intelept sa organizam un turneu acolo," a declarat Boris Becker, sextuplu campion de Grand Slam.

Boris Becker a participat de 11 ori, dar a castigat o singura data US Open-ul, in 1989, cand l-a invins in finala pe Ivan Lendl, scor 7-6, 1-6, 6-3, 7-6.

Dupa decizia anularii turneului de la Wimbledon, Becker, triplu campion pe iarba londoneza s-a aratat afectat, declarand ca aceasta hotarare va lasa un mare gol in urma sa, sugerand relevanta imensa a Wimbledonului in lumea tenisului.