Investitie de 5 stele a Simonei Halep in plina pandemie! In ce a hotarat sa bage bani sportiva romanca

Simona Halep vrea sa faca o investitie in centrul orasului Constanta.

Simona Halep va investi intr-un hotel de 5 stele in centrul orasului Constanta. Acesta va fi ridicat pe locul cafenelei pe care o detine sportiva romanca in acest moment si care a fost inchisa in anul 2018.

Primaria din Constanta a aprobat documentatia depusa de firma detinuta de Nicolae Halep, fratele Simonei. Familia Halep a obtinut acordul pentru desfiintarea imobilului existent si construirea in loc a unui hotel cu 4 etaje.

Simona si familia ei detin doua hoteluri in Brasov si in Poiana Brasov, precum si un bun bloc cu apartamente de lux in nordul statiunii Mamaia.