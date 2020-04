Din articol Simona Halep a incasat doar trei cecuri in 2020

Antrenorul Simonei Halep nu este platit in perioada afectata de pandemie.

Pandemia de coronavirus a afectat drastic veniturile jucatoarelor de tenis. Conform calculelor facute de sport.ro, Simona Halep a pierdut in aceasta perioada de inactivitate intinsa din luna februarie pana la sfarsitul lunii mai cel putin €114,529, suma pe care ar fi incasat-o pentru simpla participare la Miami, Charleston, Stuttgart, Madrid, Roma si Roland Garros.

Si mai nefericit insa ar putea fi antrenorul Simonei Halep, australianul Darren Cahill, care nu este platit in aceste luni. "Nu ai nicio garantie ca antrenor de tenis. In acest moment, 99% dintre antrenori nu sunt platiti. La fel ca si jucatorii. Doar daca esti un jucator de top si ai contracte de publicitate primesti bani in acest moment, in rest, nu. Asa ca, a fi antrenor in WTA si ATP e extrem de dificil in aceste momente, pentru ca nu esti deloc protejat", a afirmat Cahill pentru Tennis Majors.

Potrivit unei declaratii facute de insusi Darren Cahill, remuneratia acestuia este calculata in functie de performantele reusite de Simona Halep la turneele oficiale, tehnicianul de la Antipozi incasand in anii de parteneriat in medie un milion de euro per an.

In 2020, Simona Halep a primit cecuri in valoare de €20,872, €640,623 si €643,335 pentru rezultatele avute la cele trei competitii la care a participat (sferturi la Adelaide, semifinale la Australian Open, respectiv campioana la Dubai).

In perioada februarie - mai, Simona Halep ar fi putut castiga intre €114,529 si €5,984,470, depinzand de numarul victoriilor pe care le-ar fi bifat in competitiile de mai jos.

Miami - €16,916 - €1,268,511

Charleston - €2418 - €131,774

Stuttgart - €6,450 - €123,610

Madrid - €23,790 - €1,202,520

Roma - €18,955 - €958,055

Roland Garros - €46,000 - €2,300,000