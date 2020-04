FARA TENIS pana in august!? Un nou turneu important a fost amanat pentru 2021 | Simona Halep ar fi jucat pentru prima oara acolo in acest an

Simona Halep nu va juca tenis nici in luna iulie a acestui an.

Simona Halep nu va avea sansa de a juca in acest an la turneul WTA de la Berlin, care avea prima editie programata pe iarba in acest an.

Initial fixata pentru perioada 15-21 iulie 2020, competitia din capitala Germaniei a fost amanata pentru intervalul 12-20 iulie 2021, conform Punto de Break.

Campioanele en-titre de la Wimbledon si Australian Open, Simona Halep si Sofia Kenin, acompaniate de Cori Gauff vor trebui astfel sa astepte pana anul viitor pentru a putea bifa primele prezente la intrecerea berlineza.

Amanarea cu un an a turneului WTA de la Berlin reprezinta o veste proasta pentru fanii tenisului, intrucat aceasta inseamna prelungirea suspendarii sezonului, ultima data anuntata pana in data de 8 iulie. In plus, imposibilitatea derularii editiei 2020 a turneului WTA de la Bucuresti devine acum o certitudine.

Official: WTA tournament in Berlin won't be played this year. It is postponed to 12-20 June, 2021. — Michal Samulski (@MichalSamulski) April 24, 2020