"E al dracu' pe teren, o legenda, pentru mine e locul 1" | Ce jucator din circuitul ATP a elogiat-o pe Simona Halep

Marius Copil este unul dintre cei mai mari fani ai Simonei Halep.

Simona Halep este elogiata nu doar de fanii sai, ci si de colegii sai din circuitul ATP. Marius Copil a tinut un mic discurs encomiastic la adresa campioanei en-titre de la Wimbledon, catalogand-o pe Simona un geniu al tenisului.

In plus, Copil a laudat spiritul competitiv al Simonei si o vede ca facand parte a clubului legendelor sportive din Romania, alaturi de Gheorghe Hagi si Nadia Comaneci.

"Simona Halep e un geniu. Ma bucur foarte mult ca a reusit. Pentru mine e locul 1 si cred ca va putea redeveni numarul 1 si castiga inca un Grand Slam. Imi place la nebunie ambitia ei si cat de al dracu' e pe teren," a declarat Marius Copil pentru Ziua din Noapte LIVE.

"Munceste mult, ador foarte mult lucrul asta la ea. Are un talent incredibil de mare; venind din tara noastra, a reusit pe propriile ei forte si cu ajutorul parintilor, ceea ce ofera un sentiment si mai grozav. Simona e o legenda acum in Romania, vom vorbi despre ea cum vorbim despre Hagi si Nadia de acum incolo," a adaugat Marius Copil, actualmente ocupant al pozitiei 187 in clasamentul ATP.