Simona Halep - Paula Badosa se joacă sâmbătă, 30.04

Simona Halep a convins în primul meci jucat sub privirile atente ale lui Patrick Mouratoglou, trecând cu 6-2, 6-3 de Shuai Zhang (33 de ani, 40 WTA) pentru a ajunge în turul secund al turneului WTA 1000 de la Madrid.

Și cum tragerea la sorți nu i-a priit deloc sportivei din România, oponenta din runda a doua va fi noua ocupantă a locului 2 mondial, Paula Badosa (24 de ani), pe care nu a mai întâlnit-o niciodată până acum. În runda inaugurală, Badosa a dispus cu ușurință de finalista turneului WTA 250 de la Istanbul, Veronika Kudermetova, 6-3, 6-0.

Cine este Paula Badosa, adversara Simonei Halep în turul secund la Madrid

Spanioloaică născută la New York, Paula Badosa o are pe Maria Sharapova ca idol și doar trei titluri WTA în palmares, dintre care unul singur, cucerit pe zgură. S-a impus la Indian Wells și Belgrad, în 2021, titluri confirmate cu un trofeu în acest an, la Sydney.

Un sfert de finală jucat pe zgura pariziană, la Roland Garros, anul trecut este cel mai bun rezultat al Paulei Badosa într-un turneu de mare șlem, aflată în top 2 WTA conjunctural, conform aprecierilor unor fani ai tenisului.

Cu o înălțime de 1,80 metri, Paula Badosa dispune de un serviciu impunător și un forehand cu care poate deveni necruțătoare, inclusiv pe suprafețele lente ale circuitului.

La fel ca Simona Halep, Paula Badosa este fostă campioană a turneului de la Roland Garros, în proba de junioare. Halep s-a impus la junioare în 2008, în timp ce spanioloaica a reușit acest lucru 7 ani mai târziu.

Miza meciului Halep - Badosa, din turul 2 al întrecerii de la Madrid

O posibilă desfășurare a meciului dintre Simona Halep și Paula Badosa în condiții indoor ar putea să-i fie benefică spanioloaicei, care a jucat în 2021 semifinală în acest turneu, înclinându-se în fața retrasei Ashleigh Barty.

Cu câte $55,918 asigurate în urma accederii în turul secund, Simona Halep și Paula Badosa se vor lupta pentru a-și suplimenta cecul financiar cu alte $56,606, pentru a ajunge la un total de $112,524, acumulat din numai două partide.

Simona Halep va lupta pentru a nu pierde 55 de puncte în clasamentul WTA, deficit care s-ar aplica pentru scenariul în care ar pierde acest meci, neapărându-și punctele de anul trecut, în timp ce Paula Badosa ar putea pierde până la 325 de puncte, fapt care o poate înlătura de pe locul 2 mondial, în favoarea Barborei Krejcikova.