Simona Halep se bucură de două ori atunci când câștigă un meci de tenis. Dincolo de împlinirea pe care o simte pe terenul de joc și pe care i-o aduce un rezultat bun, sportiva din România acum se poate bucura să-și vadă membrii staff-ului făcând flotări, după fiecare partidă câștigată.

Se pare că venirea lui Patrick Mouratoglou a adus câteva elemente de stabilitate în jocul Simonei Halep, dar și o doză de distracție, care face totul să pară un simplu joc. După victoria din optimile turneului de la Madrid, scor 6-4, 6-4, în fața americancei Cori Gauff, Halep a avut șansa de a-și urmări membrii staff-ului depunând eforturi pentru a duce la bun sfârșit o serie de 30 de flotări.

Simona wins on and off the court. ???? pic.twitter.com/hBjjYxdPGW