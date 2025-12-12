Fără Bîrligea, Olaru, Dawa sau Miculescu, FCSB a conturat una dintre cele mai impresionante reveniri văzute în istoria modernă a competițiilor UEFA.

Luând în considerare întoarcerile de scor semnate în același meci, și nu în returul unei confruntări în dublă manșă, FCSB se înscrie într-un clasament istoric în care cel mai puternic strălucesc Werder Bremen, Deportivo La Coruna și Maccabi Haifa.

FCSB, revenire miraculoasă contra lui Feyenoord

Feyenoord Rotterdam a plecat învinsă de la București, deși a condus cu 3-1 și a avut un gol avantaj până în minutul 87 al jocului.

Prin momente de o durere emoțională chiar mai ridicată au mai trecut echipe ca Anderlecht, Paris Saint-Germain sau Aktobe.

Se poate și mai rău decât Feyenoord: Anderlecht a condus-o pe Bremen cu 3-0 până în minutul 66, dar a pierdut cu 5-3

În faza grupelor Ligii Campionilor, în sezonul 1993/94, gruparea belgiană, Anderlecht, a condus-o pe Werder Bremen cu 3-0, în deplasare, însă partida s-a încheiat cu un neverosimil 5-3 în favoarea gazdelor.

Anderlecht a condus cu trei goluri diferență din minutul 33 până în minutul 66, aspect care face și mai admirabilă puterea de revenire a germanilor.

PSG a risipit în fața lui Deportivo un avantaj de trei goluri în 19 minute

Tot în grupele UEFA Champions League, dar în martie 2001, Deportivo La Coruna se vedea condusă de PSG cu 3-0, în minutul 55 al partidei. Pandiani, cu un hattrick și Tristan aveau să întoarcă scorul în doar nouăsprezece minute.

Aktobe „a jucat doar 15 minute” în meciul cu Maccabi Haifa, din 2009

La un nivel mai scăzut, în turul trei preliminar al Ligii Campionilor din sezonul 2009/10, a avut loc o altă revenire miraculoasă.

Maccabi Haifa, condusă acasă de Aktobe cu 3-0, în minutul 15, s-a mobilizat și a înscris patru goluri până în minutul 62, moment din care partida nu a mai văzut niciun gol marcat.