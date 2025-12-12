GALERIE FOTO FCSB, printre „nebunele Europei.” Campioana României se înscrie pe lista celor mai tari reveniri din ultimii treizeci de ani

FCSB, printre &bdquo;nebunele Europei.&rdquo; Campioana Rom&acirc;niei se &icirc;nscrie pe lista celor mai tari reveniri din ultimii treizeci de ani Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB, în topul echipelor care au arătat un psihic de fier, în competițiile UEFA.

TAGS:
FCSBFeyenoord RotterdamrevenireUEFAUEFA Europa Leaguecompetitie
Din articol

Fără Bîrligea, Olaru, Dawa sau Miculescu, FCSB a conturat una dintre cele mai impresionante reveniri văzute în istoria modernă a competițiilor UEFA.

Luând în considerare întoarcerile de scor semnate în același meci, și nu în returul unei confruntări în dublă manșă, FCSB se înscrie într-un clasament istoric în care cel mai puternic strălucesc Werder Bremen, Deportivo La Coruna și Maccabi Haifa.

FCSB, revenire miraculoasă contra lui Feyenoord

Feyenoord Rotterdam a plecat învinsă de la București, deși a condus cu 3-1 și a avut un gol avantaj până în minutul 87 al jocului.

Prin momente de o durere emoțională chiar mai ridicată au mai trecut echipe ca Anderlecht, Paris Saint-Germain sau Aktobe.

Se poate și mai rău decât Feyenoord: Anderlecht a condus-o pe Bremen cu 3-0 până în minutul 66, dar a pierdut cu 5-3

În faza grupelor Ligii Campionilor, în sezonul 1993/94, gruparea belgiană, Anderlecht, a condus-o pe Werder Bremen cu 3-0, în deplasare, însă partida s-a încheiat cu un neverosimil 5-3 în favoarea gazdelor.

Anderlecht a condus cu trei goluri diferență din minutul 33 până în minutul 66, aspect care face și mai admirabilă puterea de revenire a germanilor.

PSG a risipit în fața lui Deportivo un avantaj de trei goluri în 19 minute

Tot în grupele UEFA Champions League, dar în martie 2001, Deportivo La Coruna se vedea condusă de PSG cu 3-0, în minutul 55 al partidei. Pandiani, cu un hattrick și Tristan aveau să întoarcă scorul în doar nouăsprezece minute. 

Aktobe „a jucat doar 15 minute” în meciul cu Maccabi Haifa, din 2009

La un nivel mai scăzut, în turul trei preliminar al Ligii Campionilor din sezonul 2009/10, a avut loc o altă revenire miraculoasă.

Maccabi Haifa, condusă acasă de Aktobe cu 3-0, în minutul 15, s-a mobilizat și a înscris patru goluri până în minutul 62, moment din care partida nu a mai văzut niciun gol marcat.

FCSB

  • Fcsb feyenoord rotterdam uefa europa league 11122025 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Robin van Persie, „uluit” de eșecul umilitor de la București

Fost golgheter în Premier League și actualmente antrenor al lui Feyenoord, Robin van Persie s-a declarat șocat de înfrângerea din România.

„Suntem cu toții uluiți! Este atât de frustrant să pierzi meciul de o asemenea manieră! De la 3-1 încolo, pur și simplu am făcut totul greșit. Rezervele au jucat slab și nu au respectat deloc planul de joc", a spus fostul atacant al cluburilor Arsenal și Manchester United, în Premier League.

„Înțelegem dezamăgirea fanilor! Au venit 4.000 de fani la București, este foarte dureros când totul se termină așa,” a punctat van Persie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO
Protest &icirc;n Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit &icirc;n stradă să ceară demiteri la v&acirc;rful Justiției. VIDEO
ULTIMELE STIRI
Liverpool a stabilit! Ce se va &icirc;nt&acirc;mpla cu Mo Salah: dezvăluirile lui Arne Slot
Liverpool a stabilit! Ce se va întâmpla cu Mo Salah: dezvăluirile lui Arne Slot
Statuie gigantică &icirc;n India pentru Lionel Messi
Statuie gigantică în India pentru Lionel Messi
Olăroiu, &icirc;n fața unui moment istoric pe banca Emiratelor: meci uriaș pentru Oli, diseară
Olăroiu, în fața unui moment istoric pe banca Emiratelor: meci uriaș pentru Oli, diseară
FCSB, mesaj superb după &rdquo;remontada&rdquo; cu Feyenoord: &rdquo;Noapte magică! Tănase a așezat cireașa pe tort&rdquo;
FCSB, mesaj superb după ”remontada” cu Feyenoord: ”Noapte magică! Tănase a așezat cireașa pe tort”
Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: &bdquo;Nu au avut nimic&rdquo;

Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”

Olandezii au descris &icirc;n trei cuvinte &rdquo;remontada&rdquo; din FCSB - Feyenoord

Olandezii au descris în trei cuvinte ”remontada” din FCSB - Feyenoord

Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii c&acirc;știgați &icirc;n urma victoriei

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii câștigați în urma victoriei

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: &rdquo;Nu mai cred &icirc;n el!&rdquo; / &rdquo;Nu se poate să fii at&acirc;t de slab!&rdquo;

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB &ndash; Feyenoord: &rdquo;&Icirc;i spun să răm&acirc;nă!&rdquo;

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB – Feyenoord: ”Îi spun să rămână!”

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștri

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștri



Recomandarile redactiei
Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Sorin Paraschiv stinge euforia de la FCSB: &bdquo;Este ceva &icirc;n neregulă&rdquo;. Cine sunt vinovații pentru rezultatele slabe din Superligă
Sorin Paraschiv stinge euforia de la FCSB: „Este ceva în neregulă”. Cine sunt vinovații pentru rezultatele slabe din Superligă
FCSB, premiată de UEFA! Anunțul venit după 4-3 cu Feyenoord
FCSB, premiată de UEFA! Anunțul venit după 4-3 cu Feyenoord
Becali, Șucu și Rotaru, uniți de războiul hibrid care amenință Rom&acirc;nia: &bdquo;Vor curge sancțiunile UE!&ldquo;
Becali, Șucu și Rotaru, uniți de războiul hibrid care amenință România: „Vor curge sancțiunile UE!“
Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii c&acirc;știgați &icirc;n urma victoriei
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii câștigați în urma victoriei
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Ce-o fi fost &icirc;n capul lui? A refuzat CS Universitatea Craiova și a semnat cu Feyenoord Rotterdam!
Ce-o fi fost în capul lui? A refuzat CS Universitatea Craiova și a semnat cu Feyenoord Rotterdam!
AS Roma - Feyenoord 1-1 (4-2 d.l.d.) a fost &icirc;n direct pe Pro Arena VOYO | Meciul a fost decis la loviturile de departajare
AS Roma - Feyenoord 1-1 (4-2 d.l.d.) a fost în direct pe Pro Arena & VOYO | Meciul a fost decis la loviturile de departajare
Bune și rele &icirc;n jocul Simonei Halep. Caramavrov scrie despre revenirea &icirc;n tenis a fostului număr 1 mondial
Bune și rele în jocul Simonei Halep. Caramavrov scrie despre revenirea în tenis a fostului număr 1 mondial
Revenire de senzație &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei! Atacantul de 650.000 se &icirc;ntoarce să rupă plasele&nbsp;
Revenire de senzație în Superliga României! Atacantul de 650.000 se întoarce să rupă plasele 
CITESTE SI
Primul mesaj al judecătoarei care a confirmat dezvăluirile Recorder &icirc;n fața șefei CAB: &bdquo;Vă mulțumesc!&rdquo;

stirileprotv Primul mesaj al judecătoarei care a confirmat dezvăluirile Recorder în fața șefei CAB: „Vă mulțumesc!”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra &icirc;n țară. &bdquo;Cenzură pură&rdquo;

stirileprotv SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. „Cenzură pură”

Istoric: Este posibil să vedem cur&acirc;nd un lider autoritar &icirc;n fruntea Rom&acirc;niei. &ldquo;Se poate &icirc;nt&acirc;mpla de pe o zi pe alta

stirileprotv Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!