FCSB - Feyenoord s-a încheiat 4-3.

Roș-albaștrii au oferit publicului de la TV, cât și celui de pe Arena Națională, un show incendiar, cel puțin în actul secund al confruntării din etapa #5 a fazei principale din Conference League.

Dacă în minutul 51 tabela de marcaj indica 3-1 în favoarea olandezilor, campioana en-titre a Superligii României a turat la maximum motoarele și a întors rezultatul la 4-3, cu gol în minutul 90+5 marcat de Florin Tănase.

FCSB, mesaj superb după "remontada" cu Feyenoord: "Noapte magică! Tănase a așezat cireașa pe tort"

După meci, FCSB a scris despre ”noaptea magică” din Conference League. Formația dirijată de Elias Charalambous a ajuns, astfel, la a doua victorie din competiția UEFA în actuala stagiune, prima a fost chiar în prima rundă, cu Go Ahead Eagles, în deplasare, scor 1-0.

”Campionii României au creat o nouă noapte magică pe scena europeană, reușind să întoarcă aproape miraculos rezultatul în partida cu Feyenoord Rotterdam, din UEFA Europa League, în condițiile în care oaspeții conduceau cu 3-1 în minutul 51.

Siyabonga Ngezana a deschis scorul în minutul 11 al primei confruntări din istorie dintre cele două echipe, însă Casper Tengstedt (41) și Quinten Timber (44) au întors soarta partidei înainte de pauză. Mai mult, Leo Sauer a majorat diferența în minutul 51 și totul părea pierdut. Nu a fost de acord, însă, Mihai Toma, intrat la pauză în locul lui Octavian Popescu, tânărul mijlocaș reducând din diferență în minutul 54, cu o lovitură de cap, din pasa lui Juri Cisotti. Finalul meciului a fost incendiar, Mamadou Thiam restabilind egalitatea în minutul 87, după o centrare excelentă a lui Valentin Crețu. Cireașa de pe tort a fost așezată în minutul 90+5 de Florin Tănase, după o incursiune superbă a aceluiași Cisotti, care i-a pasat în fața porții după ce a driblat portarul advers.

Acest succes a urcat-o pe FCSB pe locul 27 în clasamentul UEFA Europa League la doar un punct de GNK Dinamo Zagreb pe care o va întâlni, în deplasare, pe 22 ianuarie, în penultima etapă a grupei principale.

Clubul nostru le mulțumește suporterilor prezenți pe Arena Națională pentru sprijinul extraordinar oferit pe parcursul acestui meci istoric și îi așteaptă în număr mare luni seară, la Clinceni, pentru partida cu Unirea Slobozia, din etapa cu numărul 20 a SuperLiga Romania”, a scris FCSB.

Cum arată clasamentul din Europa League

Clasamente oferite de Sofascore
