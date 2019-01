AUSTRALIAN OPEN | Momente incredibile: Azarenka a izbucnit in lacrimi la conferinta de presa! Discurs emotionant dupa victoria lui Siegemund

Victoria Azarenka, locul 53 WTA, a fost eliminata de la Australian Open 2019 inca din primul tur de catre sportiva din Germania, Laura Siegemund, locul 110 WTA, scor 7-6, 4-6, 2-6, dupa doua ore si 44 de minute de joc.

La conferinta de presa, jucatoarea din Belarus a izbucnit in lacrimi si a recunoscut ca are mari probleme in a-si recapata increderea pe terenul de tenis. “Am trecut prin multe incercari in viata mea si cateodata ma intreb de ce, dar cred ca ma vor intari, vrea sa cred asta sis a muncesc din greu. Uneori, am nevoie doar de putin timp, rabdare si sprijin”, a declarat fostul numar 1 mondial.

Dubla campioana la Australian Open, Azarenka nu a mai reusit sa revina dupa concediul de maternitate la forma care a consacrat-o, mai ales ca sportiva de 29 de ani a dus batalii grele si in instanta, pentru custodia fiului ei, Leo. Vika a inceput noul sezon cu infrangeri la Auckland, iar acum la Melbourne, si a marturisit ca i-a fost greu sa faca tranzitia de la antrenament la meciuri oficiale.

“Este o lupta mai grea pentru mine. Pot continua sa spun acest cuvant, ca ma <lupt>. Cred ca este destul de evident. E in regula. Nu cred ca, stand aici, am gresit cu ceva. Dar lupt. Cred ca esecul este atunci cand te opresti din a mai incerca. Daca voi continua sa ma lupt pentru a iesi din situatia asta, atunci asta voi face. Este vorba despre lipsa increderii. Daca ar exista un magazin de unde pot cumpara increderea, as merge si as cumpara-o. Pur si simpu trebuie sa joci meciuri, turnee. Incerc sa joc cat pot, sa construiesc ceva. Ambitiile mele sunt ridicate, stiu de ce sunt capabila”, a mai spus Azarenka la conferinta de presa de la Melbourne.