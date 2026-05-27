Naomi Osaka a făcut un obicei din a impresiona lumea prin modul în care iese îmbrăcată pe terenul de tenis.

După apariția șocantă de la Melbourne, când a pătruns în arenă purtând un voal asortat cu o umbrelă albă și o pălărie uriașă, sportiva niponă „a recidivat” la Paris, orașul modei.

Naomi Osaka a venit la Roland Garros într-o rochie neagră

Osaka a intrat pe teren, pentru partida din runda inaugurală, purtând o rochie de culoare neagră care a completat perfect echipamentul auriu de joc, care a luat toate privirile.

Ținuta i-a purtat noroc în runda inaugurală, deoarece Naomi Osaka a învins-o pe Laura Siegemund, din Germania, scor 6-3, 7-6 (3).

„M-am temut că arbitrul mă va da afară. Am avut la mine și o variantă de schimb, dar mă bucur că nu a trebuit să o port. Cred că rochia e foarte frumoasă, mi-a amintit de modul în care Turnul Eiffel strălucește,” a punctat Naomi Osaka, justificându-și alegerea vestimentară, la conferința de presă organizată după meci.