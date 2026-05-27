GALERIE FOTO „Am venit aici să joc tenis, nu să fac parada modei” Osaka, mustrată de o campioană de Grand Slam pentru ce a făcut la Paris

„Am venit aici să joc tenis, nu să fac parada modei” Osaka, mustrată de o campioană de Grand Slam pentru ce a făcut la Paris Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naomi Osaka a impresionat prin vestimentația cu care a pătruns pe suprafața de joc, la Roland Garros.

TAGS:
Naomi OsakaLaura SiegemundTenis WTARoland Garros 2026
Din articol

Naomi Osaka, intrări neașteptate pe teren la Melbourne și Paris

  • Naomi osaka auriu 4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Naomi Osaka a făcut un obicei din a impresiona lumea prin modul în care iese îmbrăcată pe terenul de tenis.

După apariția șocantă de la Melbourne, când a pătruns în arenă purtând un voal asortat cu o umbrelă albă și o pălărie uriașă, sportiva niponă „a recidivat” la Paris, orașul modei.

Naomi Osaka a venit la Roland Garros într-o rochie neagră

Osaka a intrat pe teren, pentru partida din runda inaugurală, purtând o rochie de culoare neagră care a completat perfect echipamentul auriu de joc, care a luat toate privirile.

Ținuta i-a purtat noroc în runda inaugurală, deoarece Naomi Osaka a învins-o pe Laura Siegemund, din Germania, scor 6-3, 7-6 (3).

„M-am temut că arbitrul mă va da afară. Am avut la mine și o variantă de schimb, dar mă bucur că nu a trebuit să o port. Cred că rochia e foarte frumoasă, mi-a amintit de modul în care Turnul Eiffel strălucește,” a punctat Naomi Osaka, justificându-și alegerea vestimentară, la conferința de presă organizată după meci.

Laura Siegemund, nici pro, nici contra modului în care Naomi Osaka a atras toată atenția

Oponenta japonezei Naomi Osaka, Laura Siegemund - campioana US Open 2020, în proba de dublu feminin - nu a aprobat maniera în care sportiva asiatică a ieșit pe teren.

Întrebată de un jurnalist german ce crede referitor la îmbrăcămintea aleasă de Naomi Osaka, Laura Siegemund a replicat fără exces de amabilitate: „E complet irelevant pentru mine. Am venit aici să joc tenis, nu să fac parada modei. Dacă alte jucătoare vor să facă parada modei, e în regulă,” s-a exprimat germanca Siegemund, într-un interviu acordat Eurosport Germania.

În turul secund la Roland Garros 2026, Naomi Osaka o va înfrunta pe vicecampioana olimpică, Donna Vekic.

Naomi Osaka

  • Naomi osaka auriu 4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce s-a întâmplat cu Ferrari după ce a lansat primul model complet electric, Luce
Ce s-a întâmplat cu Ferrari după ce a lansat primul model complet electric, Luce
ULTIMELE STIRI
Suceava a câștigat Cupa U17! Finală nebună cu 9 goluri, ultimele în '90+4 și '90+7
Suceava a câștigat Cupa U17! Finală nebună cu 9 goluri, ultimele în '90+4 și '90+7
I-a spus direct fostului antrenor din Superliga: ”Nu te-aș mai lua niciodată!”
I-a spus direct fostului antrenor din Superliga: ”Nu te-aș mai lua niciodată!”
Ce salariu va avea Daniel Pancu la Rapid + când va fi prezentat
Ce salariu va avea Daniel Pancu la Rapid + când va fi prezentat
Antrenorul anului din Anglia vine din liga secundă!
Antrenorul anului din Anglia vine din liga secundă!
Titularul Universității Craiova, gata să plece din Bănie: ”Nu știu dacă voi mai rămâne!”
Titularul Universității Craiova, gata să plece din Bănie: ”Nu știu dacă voi mai rămâne!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A venit anunțul în cazul lui Dennis Politic: "Patru ani de contract"

A venit anunțul în cazul lui Dennis Politic: "Patru ani de contract"

Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro

Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro

E gata să schimbe echipa din sezonul următor: ”Sunt discuții avansate”

E gata să schimbe echipa din sezonul următor: ”Sunt discuții avansate”

Răzvan Lucescu, după performanța incredibilă a lui Cristi Chivu la Inter: „Nu vreau să fie ipocrizie”

Răzvan Lucescu, după performanța incredibilă a lui Cristi Chivu la Inter: „Nu vreau să fie ipocrizie”

Un club din străinătate ar face orice să transfere un titular de la FCSB, dar întâmpină o problemă: ”Oricât ne-am dori”

Un club din străinătate ar face orice să transfere un titular de la FCSB, dar întâmpină o problemă: ”Oricât ne-am dori”

FC Barcelona se desparte de o legendă: ”O istorie perfectă”

FC Barcelona se desparte de o legendă: ”O istorie perfectă”



Recomandarile redactiei
Ce salariu va avea Daniel Pancu la Rapid + când va fi prezentat
Ce salariu va avea Daniel Pancu la Rapid + când va fi prezentat
I-a spus direct fostului antrenor din Superliga: ”Nu te-aș mai lua niciodată!”
I-a spus direct fostului antrenor din Superliga: ”Nu te-aș mai lua niciodată!”
Titularul Universității Craiova, gata să plece din Bănie: ”Nu știu dacă voi mai rămâne!”
Titularul Universității Craiova, gata să plece din Bănie: ”Nu știu dacă voi mai rămâne!”
Au apărut imaginile! Patronul din Premier League l-a luat la bătaie pe fiul premierului
Au apărut imaginile! Patronul din Premier League l-a luat la bătaie pe fiul premierului
Gigi Becali s-a lămurit în privința unui jucător de la FCSB: ”Am fost păcălit, asta e”
Gigi Becali s-a lămurit în privința unui jucător de la FCSB: ”Am fost păcălit, asta e”
Alte subiecte de interes
Jaqueline Cristian și-a aflat adversara din turul 2 de la Jocurile Olimpice: o triplă campioană de Grand Slam și fostă număr 1 mondial!
Jaqueline Cristian și-a aflat adversara din turul 2 de la Jocurile Olimpice: o triplă campioană de Grand Slam și fostă număr 1 mondial!
Emma Răducanu, norocoasa de la Wimbledon! Doar patru câștigătoare de Grand Slam se regăsesc pe listă
Emma Răducanu, norocoasa de la Wimbledon! Doar patru câștigătoare de Grand Slam se regăsesc pe listă
„Baba“ și racheta: americanii au făcut-o să plângă, englezii o adoră la Wimbledon
„Baba“ și racheta: americanii au făcut-o să plângă, englezii o adoră la Wimbledon
Ce au făcut și câți bani au câștigat în finala de la Osaka româncele calificate fără să joace nici în sferturi, nici în semifinale!
Ce au făcut și câți bani au câștigat în finala de la Osaka româncele calificate fără să joace nici în sferturi, nici în semifinale!
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat că ar putea fi propus premier de președintele Nicușor Dan

stirileprotv Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat că ar putea fi propus premier de președintele Nicușor Dan

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!