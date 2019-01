SIMONA HALEP - KAIA KANEPI LIVE AUSTRALIAN OPEN | Reeditarea primului tur de la US Open e la Melbourne! Simona, sansa la revansa in fata estoniencei, dupa ora 10:00

Urmarim si comentam meciul SIMONA HALEP - KAIA KANEPI, in primul tur la Australian Open live pe www.sport.ro, Facebook Sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

HALEP - KANEPI LIVE DUPA ORA 10:00

Simona Halep joaca in turul 1 de la Australian Open 2019 cu Kaia Kanepi marti, 15 ianuarie, dupa ora 10:00. Partida va fi o reeditare a meciului din primul tur de la US Open 2018. In toamna anului trecut, romanca pierdea in fata estoniencei cu scorul de 2-6, 4-6 si era eliminata rusinos, in primul tur, la Flushing Meadows.

La Australian Open, Simona Halep are sansa revansei, tot in prima mansa a primului turneu de Grand Slam al anului.

La Melbourne, Halep are de aparat 1300 de puncte, dat fiind faptul ca anul trecut a disputat finala la Openul australian.

Simona Halep poate pierde locul 1 mondial, iar calculele pentru pastrarea pozitiei de lider mondial sunt unele complicate.

Nu mai putin de 10 jucatoare pot fi lider mondial in WTA dupa primul turneu de Grand Slam al anului. Romanca in varsta de 27 de ani poate pierde sefia WTA chiar daca ajunge in finala, insa la fel de usor poate ramane lider cu o infrangere in primul tur, totul in functie de rezultatul adversarelor ei.

Practic, Simona Halep, Sloane Stephens, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Angelique Kerber, Elina Svitolina, Kiki Bertens, Karolina Pliskova, Caroline Wozniacki si Aryna Sabalenka pot prelua stafeta de la sportiva noastra la finalul turneului de la Melbourne.

Daca Simona Halep ar ajunge in finala si s-ar impune, nicio alta jucatoare nu ar putea sa-i treaca in fata. Acesta este, deci, scenariul perfect. Totusi, Simona pierde si locul 1 daca in finala este invinsa de una dintre Stephens, Kerber sau Kvitova. Daca este invinsa in penultimul act, Stephens sau Kvitova nu trebuie sa ajunga in finala si Kerber, Svitolina, Bertens sau Pliskova ar trebui sa nu castige marele trofeu.

Daca Simona este eliminata la Melbourne in sferturile de finala, Osaka si Stephens nu ar trebui sa ajunga in semifinale, Svitolina, Kerber sau Kvitova sa nu faca finala, iar Bertens sau Pliskova sa nu se impuna in ultimul act.

Daca Halep pierde in turul patru, Stephens, Kvitova si Osaka nu ar trebui sa ajunga in semifinale, iar Kerber sau Bertens si Svitolina sau Pliskova sa nu ajunga pana in ultimul act.

Daca Simona este eliminata in turul al treilea, Stephens nu ar trebui sa ajunga in sferturi, Osaka, Kerber si Kvitova sa nu ajunga in penultimul act, iar Bertens si Svitolina sau Pliskova sa nu faca finala.

Daca pierde in turul secund, pentru a ramane pe primul loc, Simona are nevoie ca Stephens, Kvitova si Osaka sa nu ajunga in sferturile de finala, Kerber sa nu ajunga in semifinale, Bertens si Svitolina sau Pliskova sa nu ajunga in finala, iar Wozniacki sa nu se impuna la Melbourne, iar daca Simona pierde inca din primul tur, Stephens, Kvitova si Osaka nu ar trebui sa se califice in sferturi, Kerber sa nu faca semifinale, Bertens si Svitolina sau Pliskova sa nu ajunga in ultimul act, iar Wozniacki sau Sabalenka sa nu castige titlul.