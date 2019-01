SIMONA HALEP LA AUSTRALIAN OPEN | "Misca-te odata pe picioarele alea, cap sec!" Simona s-a enervat RAU la meciul cu Kanepi! Ce si-a spus

Halep n-a fost deloc blanda cu ea in timpul meciului cu Kanepi.



Simona a pierdut primul set in tie-break. In mansa a doua, Simona a facut totul pentru a se impune in fata jucatoarei din Estonia. La 5-4 pentru numarul 1 mondial, Halep si-a facut autocritica. "Misca-te odata pe picioarele alea, cap sec!" - si-a strigat Halep dupa ce a pierdut primul schimb de mingi din game-ul 10 al setului.