Siegemund, conferință emoționantă, la New York

Acum, la Wimbledon 2025, pentru veterana Laura Siegemund, cea mai vârstnică jucătoare rămasă pe tabloul feminin de simplu, urmează un duel cu liderul mondial, Aryna Sabalenka.

Indiferent de ce va face aici însă, nemțoaica reprezintă deja o mare și emoționantă poveste de succes, la această ediție a turneului. Mai ales că a ajuns aici, la doi ani după ce americanii au făcut-o să plângă, la US Open 2023.

Atunci, Siegemund a fost învinsă, în turul 1, după un meci cu favorita publicului, Coco Gauff, 6-3, 2-6, 4-6. După această confruntare, de 2 ore și 52 de minute, Siegemund a ajuns la conferință și a început să plângă în fața jurnaliștilor. Motivul? Tratamentul oribil la care a fost supusă, la New York, din partea publicului american.

Printre altele, Siegemund fusese făcută „trișoare“, acuzată că lungește pauzele dintre puncte, pentru a-și scoate adversara din ritm.

„Cred că a fost un show grozav. S-a jucat un tenis extraordinar. Amândouă am luptat. Cred că spectatorii nu puteau să aibă parte de un meci mai bun la sesiunea de seară. Și aici trebuie să spun că sunt foarte foarte dezamăgită! Din cauza felului în care oamenii m-au tratat astăzi. Cred că sunt o luptătotare. N-am făcut niciodată nimic împotriva fanilor. Am rămas calmă. N-am făcut nici măcar cel mai mic gest provocator la adresa fanilor. N-au avut niciun pic de respect pentru mine! N-au avut niciun pic de respect pentru felul în care am jucat. N-au avut niciun pic de respect pentru jucătoarea care sunt. N-au avut niciun pic de respect pentru tenis! Pentru tenisul de calitate! Iar asta, mă simt nevoită să o spun, e foarte dureros. OK, nu există niciun dubiu că mă mișc mai încet pe teren. Am și primit penalizare din partea arbitrului pentru asta. E clar că trebuie să mă mișc mai repede. Dar, în același timp, așa joc eu, sunt foarte lentă în mișcări. Nu fac asta intenționat, ca o armă împotriva adversarei. Bineînțeles că sunt dezamăgită că am pierdut meciul, dar sunt mult mai dezamăgită din cauza felului în care m-au tratat pe teren. Un asemenea comportament l-am întâlnit numai pe Arthur Ashe. Acest comportament lipsit de respect la adresa jucătorilor care nu sunt americani există doar aici! Nici măcar nu pot să spun că lucrurile stau la fel pe celelalte terenuri din cadrul complexului care găzduiește US Open. Doar pe pe Arthur Ashe“, a tunat atunci Siegemund printre lacrimi.

Acum, la Londra, Siegemund e adorată de englezi, dovadă și aplauzele frenetice pe care le-a primit, în drumul ei spre sferturi, în meciurile câștigate, pe rând, cu Stearns (36 WTA), Fernandez (38 WTA), Keys (8 WTA) și Sierra (101 WTA).