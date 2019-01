"A evitat o premiera negativa!" Reactiile presei internationale dupa victoria Simonei Halep! Ce se putea intampla in turul 1 la Australian Open

Simona Halep a obinut prima victorie dupa cinci luni!

Ea s-a impus in runda inaugurala la Australian Open 2019 in fata sportivei din Estonia, Kaia Kanepi, locul 70 WTA, scor 6-7, 6-4, 6-2.

Presa internationala reactionat imediat dupa meciul castigat de romanca din fruntea clasamentului mondial. Primii care au scris despre acest meci au fost chiar cei de la WTA: "N-am avut parte de o surpriza in meciul dintre Simona Halep si Kaia Kanepi, insa ocupanta locului 1 in clasamentul WTA a trebuit sa revina pentru a o invinge pe cea care in vara trecuta a eliminat-o in prima runda la US Open!".

Francezii de la L’Equipe au scris si ei despre succesul Simonei Halep in fata lui Kanepi: "Erau cinci luni de la ultima victorie a Simonei, in semifinale la Cincinnati, iar aceasta nu si-a putut ascunde zambetul dupa victoria cu Kaia Kanepi. Halep si-a luat, astfel, si revansa pentru infrangerea de la US Open".

Britanicii de la The Guardian sunt de parere ca meciul cu Kanepi a fost un real test pentru sportiva noastra: "Meciul cu Kanepi s-a dovedit a fi o adevarata batalie pentru finalista de anul trecut".

Reuters: "O Halep determinata a supravietuit obstacolului numit Kanepi. Simona a trebuit sa apeleze la toata determinarea din dotare pentru a evita o noua eliminare in prima runda a unui Grand Slam in fata tenismenei din Estonia".

BBC Sport: "Simona Halep a evitat sa devina primul lider mondial care e eliminat consecutiv in runda inaugurala la doua turnee de Grand Slam. Romanca a revenit impresionant si si-a luat revansa in fata lui Kanepi pentru infrangerea de la US Open”.

In turul urmator, Simona Halep o va intalni pe Sofia Kenin, locul 37 WTA. Cele doua sportive nu s-au mai intalnit pana acum in circuit.