Sorana Cîrstea, calificată pentru prima dată într-o semifinală de turneu pe iarbă! Adversara din semifinale și declarația uimitoare dată pe teren

Sorana Cîrstea (32 de ani, 36 WTA) a predat o lecție de tărie psihică, în sfertul de finală câștigat la Birmingham în detrimentul croatei Donna Vekic, care a condus-o cu 1-0 la seturi, după ce românca ratase trei mingi de set, în manșa întâi a meciului.

A fost 5-7, 6-3, 6-4 pentru Sorana Cîrstea, după o luptă întinsă pe durata a 150 de minute. „Nu contează pe ce loc ești clasament sau ce vârstă ai, cred că învăț suprafața și mă descurc din ce în ce mai bine. Important e să lupți,” a spus Sorana Cîrstea, explicându-și prima calificare a carierei într-o semifinală de turneu pe iarbă.

Explicându-și căderea din primul set, pe care l-a pierdut, deși a condus cu 5-3, Sorana Cîrstea a precizat: „Nu cred că am făcut prea multe greșeli, dar Donna a revenit în ultimele game-uri ale setului și a fost imposibil să o contracarez. Nu am scăzut eu nivelul, așa că a trebuit să accept realitatea, să rămân concentrată.

Mi-am spus că e un meci nou, o oportunitate nouă și să lupt. Scorul nu contează, scorul e o reflexie a lucrurilor pe care le faci pe teren,” au fost cuvintele înțelepte prin care Sorana Cîrstea și-a încheiat declarațiile oferite pe teren, nu înainte de a le mulțumi spectatorilor pentru prezență.

În semifinale, Sorana Cîrstea așteaptă învingătoarea meciului Dayana Yastremska - Shuai Zhang.

