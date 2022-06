„Ai văzut tu mai bine decât el?” Simona Halep a luat la rost arbitrul de scaun după ce a fost defavorizată la Birmingham

Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) a jucat un set modest împotriva britanicei Katie Boulter, în faza sferturilor de finală ale turneului WTA 250 de la Birmingham, reușind să pună prima servă în teren cu un procentaj de circa doar 30%.

Întâmpinând dificultăți în a-și face game-urile pe propria servă, de-a lungul primului set, Simona Halep a acumulat frustrare, iar o decizie luată de arbitrul de scaun a făcut-o să răbufnească.

Imediat după ce a făcut primul break al partidei, după 38 de minute de joc, Simona Halep a jucat un un-doi eficient, iar mingea trimisă cu forehand-ul, care a părut să prindă terenul câțiva centimetri buni a fost catalogată „aut” de oficialul meciului.

A solid win for Simo ✅

