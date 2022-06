Simona Halep - Katie Boulter, după ora 16:30, în sferturile turneului WTA 250 de la Birmingham

Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) a legat două succese confortabile pe iarba de la Birmingham, în primele apariții pe această suprafață, după trei ani de absență.

Victoriile fără set pierdut cu Lesia Tsurenko și Harriet Dart o recomandă pe sportiva din România favorită în prima confruntare cu Katie Boulter (25 de ani, 141 WTA), care a ajuns în sferturi după eșecuri cu 2-0 la seturi administrate americancei Alison Riske, respectiv franțuzoaicei Caroline Garcia.

Simona Halep, pregătită să contracareze serviciul britanicei Katie Boulter





Cea mai înaltă clasare a britanicei Katie Boulter în clasamentul WTA rămâne locul 82, ocupat înainte de pandemie. Turul 2, atins la Australian Open și Wimbledon reprezintă cel mai bun rezultat al jucătoarei din Regatul Unit în turneele de mare șlem, raportul de forțe anunțându-se dezechilibrat, în favoarea Simonei Halep.

Katie Boulter nu a câștigat niciun titlu WTA până în prezent și nu se așteaptă deloc la un meci facil contra Simonei Halep. „Nu mă aștept să-mi fie ușor contra Simonei. Am depășit însă multe obstacole și am luat-o mereu ușor pentru a găsi soluții. Pentru mine cel mai important este să mă bucur și să fiu relaxată pentru că am revenit pe teren. E un privilegiu să fiu acolo, acesta este lucrul numărul unu pe care îl am în minte. Sper să joc un tenis bun contra Simonei, iar, dacă nu o voi face, să învăț ceva,” a declarat Katie Boulter, înaintea acestui meci.

Simona Halep - Katie Boulter începe după ora 16:30 și va fi transmis live text pe www.sport.ro.