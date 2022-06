Traseul virtual al Simonei Halep la Bad Homburg, ultimul turneu de pregătire înaintea Wimbledon 2022

Rupând tradiția ultimilor ani, Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) nu își va acorda timp de odihnă în ultima săptămâna dinaintea unui turneu de mare șlem. În săptămâna 20-26 iunie, sportiva din România se va deplasa în Germania, pentru turneul de calibru WTA 250 de la Bad Homburg (19-25 iunie).

Prima oponentă pe care Simona Halep o va întâlni va fi Katerina Siniakova (26 de ani, 63 WTA) din Republica Cehă. Românca a fost repartizată pe aceeași jumătate de tablou cu principala favorită la câștigarea turneului, Daria Kasatkina (25 de ani, 12 WTA).

Main draw in Bad Homburg (WTA 250), where Daria Kasatkina, Belinda Bencic, Angelique Kerber, and Simona Halep are the top seeds. pic.twitter.com/LnbKVfNwdG