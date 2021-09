Emma Răducanu, record mondial reușit în premieră: e prima jucătoare venită din calificări care ajunge în finala unui Grand Slam 

Emma Răducanu rescrie nu doar istoria Openului American, ci și întregul curs al tenisului mondial. La 18 ani, numărul 150 WTA a devenit prima jucătoare venită din calificări care se califică în finala unui turneu de mare șlem. Performanța nu a fost atinsă până în prezent nici în tenisul feminin, și nici în probele masculine.

Emma Răducanu este cea mai tânără finalistă britanică de Grand Slam în ultimii 62 de ani și prima jucătoare din Marea Britanie care joacă finala unui turneu de mare șlem în ultimii 44 de ani, notează Telegraph Sport.

Emma Raducanu - ✔️ First qualifier, man or woman, to reach a Grand Slam final. ✔️ Youngest British Grand Slam finalist in 62 years. ✔️ First British woman to reach a Grand Slam final in 44 years ✔️ First British woman to reach a #USOpen final in 53 years https://t.co/OOeBv5rOsw pic.twitter.com/88Dmm0mz6g



Mai presus de asta, Emma Răducanu a reușit cele 9 victorii la US Open 2021 - trei în calificări și șase pe tabloul principal fără să piardă vreun set -, prin urmare a stat pe teren mai puțin decât Leylah Fernandez, deși a jucat cu trei meciuri mai puțin. Fernandez a petrecut 12 ore și 45 de minute în meciurile câștigate, în vreme ce Răducanu doar 11 ore și 34 de minute, informează Ben Rothenberg.

Finala US Open 2021 dintre Emma Răducanu și Leylah Fernandez va avea loc sâmbătă-seară, în jurul orei 22:00, fus orar românesc.

How ruthlessly efficient has 18-y.o qualifier Emma Raducanu been during her historic #USOpen run?

She's spent less time on court than her final opponent Leylah Fernandez despite playing *three* more matches

Fernandez: 12:45

Raducanu: 11:34 (7:42 main draw +3:52 in qualifying)