Suma vârstelor finalistelor de la US Open atinge doar 37 de ani! Emma Răducanu și Leylah Fernandez vor lupta pentru primul trofeu de Grand Slam

Finala turneului feminin de la US Open 2021 este cea mai neașteptată din istoria modernă a sportului. Emma Răducanu (150 WTA, 18 ani) și Leylah Fernandez (73 WTA, 19 ani) vor fi jucătoarele care vor juca în seara zilei de sâmbătă cu titlul pe masă.

Pentru Emma Răducanu, ediția 2021 este prima a Openului American la care participă, în vreme ce pentru Leylah Fernandez, aceasta este abia a doua participare la New York, după ce anul trecut se oprea în runda a doua competițională.

You're going to the #USOpen final! pic.twitter.com/x9LsPp6Rog



În semifinale, Emma Răducanu și-a continuat seria incredibilă de victorii fără set pierdut, impunându-se, 6-1, 6-4 în dauna grecoaicei Maria Sakkari, în doar 85 de minute de joc. De partea opusă, Leylah Fernandez a mai adăugat un nume greu la lista victimelor de renume răpuse în lupte aprige de trei seturi: Osaka, Kerber, Svitolina și acum numărul 2 mondial, Aryna Sabalenka.

RADUCANU BELIEVE IT ????

18-year-old qualifier ???????? @EmmaRaducanu is through to the #USOpen final without dropping a single set. Throughout the whole tournament. Including qualifying.

She will face Fernandez in an all-teenage final on Saturday ???? pic.twitter.com/akQRhvTal8