”Mi-am rezervat biletul de întoarcere după faza calificărilor!” Emma Răducanu dezvăluie că nu s-a așteptat nici măcar să ajungă pe tabloul principal

Din articol Emma Răducanu a bifat optimi și cel puțin semifinale, în primele 2 turnee de mare șlem ale carierei

Emma Răducanu a recunoscut că și-a rezervat bilet de avion de întoarcere imaginându-și că va pierde în calificările US Open.

Privilegiată cu un wildcard în turneul de la Wimbledon în vara acestui an, Emma Răducanu a pășit cu încredere pentru prima oară pe scena Grand Slam-urilor, ajungând în optimi pe iarba londoneză.

Nu de același tratament preferențial a avut parte la US Open, unde a început competiția încă din faza calificărilor. Trei meciuri mai târziu, Emma Răducanu și-a început parcursul de neuitat pe tabloul principal, unde a ajuns în faza semifinalelor. Adversara sa va fi Maria Sakkari, care a trecut de Karolina Pliskova în sferturile de finală.

Aspectul cel mai amuzant cu privire la călătoria Emmei Răducanu la New York e că sportiva britanică cu origini românești în vărstă de 18 ani și-a rezervat bilet pentru zborul de întoarcere în urmă cu aproape două săptămâni în urmă, când se încheiau calificările.

”Este o experiență incredibilă. Ca să vă spun adevărul, nu m-am așteptat deloc să fiu aici. De fapt, mi-am rezervat biletul de întoarcere către Marea Britanie după finalul calificărilor,” a fost declarația incredibilă făcută de Emma Răducanu, potrivit Punto de break.

”Pentru un an și jumătate nu am jucat în competiții, dar acum arăt că, dacă crezi în tine, orice e posibil. Mă bucur de fiecare meci, azi m-am dus pe teren să mă distrez, știind că ar putea fi ultimul meu meci pe Arthur Ashe în acest an. Am foame de victorii și îmi simt încrederea la cote înalte, văzând cât de mult a crescut jocul meu, de la meci la meci. Încerc să rămân concentrată, nu mă uit la recorduri și nu știam că sunt cea mai bună jucătoare britanică din aceste momente. Suntem câteva fete foarte bune care dau totul în această competiție,” a adăugat Răducanu.

Emma Răducanu vs. Maria Sakkari se joacă vineri-dimineață, nu mai devreme de ora 03:30, fus orar românesc, iar învingătoarea va juca în finală contra canadiencei Leylah Fernandez ori bielorusei Aryna Sabalenka.