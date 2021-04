'Bomba sexy' din WTA: fotografia cu care Aryna Sabalenka a aruncat Instagramul in aer! Poza de mii de like-uri pe care a postat-o

Aryna Sabalenka a aratat lumii pe Instagram modul in care s-a relaxat dupa turneul WTA 1000 de la Miami.

Aryna Sabalenka (22 de ani, 7 WTA) nu impresioneaza doar pe terenul de tenis, ci si atunci cand se relaxeaza dupa un turneu solicitant. Sportiva din Belarus s-a pozat in bikini intr-o noua imagine provocatoare pe Instagram, frumusetea sa corporala atragand in timp record aproximativ 20,000 de aprecieri.

"Bomba sexy!", "Spectaculoasa si minunata!", "Prea fierbinte!", au fost doar cateva dintre comentariile lasate de cativa dintre cei mai pasionali fani ai Arynei Sabalenka.

In turneul WTA 1000 de la Miami, Sabalenka a ajuns pana in faza sferturilor de finala, unde a fost eliminata de Ashleigh Barty, care avea sa devina castigatoarea competitiei. Australianca s-a impus in trei seturi, scor 6-4, 6-7, 6-3, la finalul unui meci care a insumat aproximativ 140 de minute de joc.

In confruntarile directe cu Simona Halep, Aryna Sabalenka este condusa cu 3-1 la meciuri. Cel mai recent meci dintre cele doua a avut loc in sfeturile intrecerii de la Dubai din 2020, romanca impunandu-se in trei seturi, 3-6, 6-2, 6-2.