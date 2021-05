Patania de aur, cu Ilie "Nasty" Nastase: l-a scuipat pe arbitru si l-a intrebat pe supervizor daca e beat, dar crede ca nu trebuia descalificat. Ziua in care Nastase a schimbat tenisul 

Ilie Nastase a fost autorul unui moment de neuitat la Bournemouth, in mai 1975; a fost nedreptatit de arbitri si a reactionat pe masura.

Dublu campion de Grand Slam in proba de simplu si prim numar 1 ATP in Era Open, Ilie Nastase a schimbat drastic nu doar perceptia oamenilor asupra tenisului, cat si regulamentul propriu-zis al 'Sportului Alb.'

Se intampla in luna mai a anului 1975 ca Ilie Nastase, dupa o serie fulminanta de succese pe zgura - castigase turneele de la Barcelona, Valencia si Madrid - sa mearga la Bournemouth cu intentia de a-si apara titlul cucerit, un an mai devreme.

Calificat in sferturi dupa doua victorii categorice, 6-3, 6-2 cu Hans Kary, 82 ATP la acea vreme si 6-0, 6-1 cu Zeljko Franulovic, 113 ATP, Ilie Nastase l-a infruntat in sferturi pe francezul Patrick Proisy intr-un meci care avea sa schimbe definitiv legile tenisului.

"A fost frig in acea saptamana si, in ziua meciului din sferturi cu Patrick Proisy, cerul era atat de cenusiu si tulbure incat am incercat sa scot manusile unui arbitru de linie pentru a-mi mentine mainile calde. Incercam sa fac fericiti oamenii din tribune, sa fiu un pic clovn, pentru ca am vazut cum majoritatea oamenilor inghetau in tribune," rememoreaza primul numar 1 ATP.

Partida curgea in favoarea jucatorului roman pana la scorul de 5-2, cand Proisy a reusit sa anuleze doua mingi de set procurate de Ilie Nastase. La 5-4, Nastase a executat un smash care a aterizat pe linie, dar a fost considerat in afara terenului de arbitru.

"Stiam cu siguranta ca mingea a fost buna, asa ca am traversat terenul pentru a semnala urma si a protesta. Am vrut ca arbitrul de scaun sa coboare si sa arunce o privire, asa cum obisnuiau sa faca in mod regulat in Europa, dar arbitrul a negat categoric ca mingea a intrat in teren, asa ca am inceput sa ma supar. Intre timp, publicul a inceput sa aplaude. Pozitia mea era ferma, mingea aceea fusese buna, chiar puteai vedea semnul! Nu am inteles de ce au trebuit sa-mi fure acel punct din cauza incompetentei si a incapatanarii unui arbitru," a declarat Nastase, noteaza Punto de break.

Arbitrul de scaun, pe numele sau, Eric Auger i-a repetat insistent lui Ilie Nastase: "Nastase, joaca!"

In aceasta tensiune ridicata, supervizorul turneului, Mike Gibson a intrat pe teren si i-a transmis tenismenului din Romania: "Nastase, nu vreau parerea ta, ai doua minute pentru a pune mingea in joc; Daca nu, vei fi descalificat!"

Cuvintele acestea l-au infuriat pe Ilie Nastase, care a cedat si i-a intors cuvinte grele supervizorului: "Cat whisky ai baut pentru a ajunge la concluzia asta?", i-a replicat Nastase oficialului, conform ProSport.

Adversarul lui Ilie "Nasty" Nastase, Patrick Proisy avea sa recunoasca mai apoi, la randul sau, ca mingea fusese buna, dar cuvintele acestuia nu l-ar fi ajutat pe Ilie in niciun fel, regulamentul netinand la acea vreme cont de parerile jucatorilor: "Ilie, imi pare rau, mingea a fost buna, dar nu te-am putut ajuta in acel moment," i-ar fi comunicat Proisy lui Nastase.

In cele din urma, supervizorul a ordonat descalificarea lui Ilie Nastase, consemnata oficial de arbitrul de scaun. Deznodamantul i-a adus un mare gol in sufletul lui Ilie Nastase la acea vreme: "Arbitrul de scaun a sustinut, dupa meci, ca l-am scuipat pe teren, lucru care s-a intamplat. Sa zica mersi ca i-am facut doar atat! In mod normal, nu ma enervam niciodata cand castigam, dar o nedreptate atat de mare m-a scos din minti. Am fost dezamagit de descalificare, mai ales ca eu castigasem turneul cu un an inainte. Participasem la evenimente in oras toata saptamana, colaboram cu sponsorii, ajutam turneul sa creasca, dar nimeni nu si-a amintit toate acestea," a precizat Ilie Nastase, fost campion la Roland Garros si US Open in proba de simplu.

Nedreptatea suferita lui Ilie Nastase a avut insa un scop pozitiv, cel putin pentru tenis, ca sport. Regulamentul a fost schimbat, luand in considerare urmatoarele alineate:

- De acum inainte, daca cei doi jucatori prezenti sunt de acord ca s-a luat o decizie gresita, atat arbitrul de scaun, cat si arbitrul de linie trebuie sa fie de acord cu ei.

- In plus, daca arbitrul de scaun considera ca decizia unui om de linie este indoielnica, acesta ar trebui sa discute cu tusierul, care va delega responsabilitatea arbitrului de scaun, astfel incat el sa ia decizia finala.

"Acest lucru m-a ajutat sa am o mica scuza pentru actiunile mele, desi era prea tarziu. In loc sa scoata lucrurile pozitive din acest episod, mass-media m-a prezentat a doua zi ca pe adevaratul baiat rau al circuitului," a fost concluzia trasa cu amaraciune de Ilie Nastase dupa acest episod controversat.

Ilie Nastase a castigat 7 titluri de mare slem: US Open 1972 si Roland Garros 1973 in proba de simplu, Roland Garros 1970, Wimbledon 1973 si US Open 1975 in proba de dublu masculin, dar si Wimbledon 1970 si Wimbledon 1972 in proba de dublu mixt.

A fost primul numar 1 ATP al Erei Open si a pus punct carierei de tenismen profesionist intr-un moment in care palmaresul sau inregistra nu mai putin de 64 de titluri ATP obtinute individual si 45 la dublu.