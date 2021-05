Stafeta Messi-Nadal: "Meriti acest premiu, esti un exemplu pentru toata lumea!" Rafael Nadal si Naomi Osaka au castigat premiile Laureus pentru sportivii anului 2020

Rafael Nadal si Naomi Osaka au castigat premiile acordate de Academia Laureus sportivilor anului 2020.

Sportul anului 2020 a pus sub lumina reflectoarelor tenisul. Rafael Nadal si Naomi Osaka au castigat premiile acordate celor mai buni sportivi ai anului de catre Academia de Sport Laureus. Osaka a incheiat sezonul de tenis cu un triumf la US Open, in vreme ce Rafael Nadal si-a adjudecat al 13-lea titlu la Roland Garros, egalandu-l pe Roger Federer in clasamentul all-time al turneelor de mare slem castigate, 20.

"E un premiu mai mult decat meritat. Esti un exemplu pentru toata lumea, sunt admirator de-ai tai," a fost mesajul transmis de superstarul Barcelonei, Lionel Messi numarului 2 ATP, potrivit Marca.

Rafael Nadal a reactionat cu un mesaj umanitar, subliniind greutatile aduse de pandemia de coronavirus asupra vietilor noastre: "As renunta la Roland Garros pentru a putea sa sterg cu buretele ce s-a intamplat in 2020. Au fost vremuri grele, multa lume si-a pierdut rude, locuri de munca... sa joc din nou a fost complicat, pentru ca nu stiam daca imi doream sa revin pe terenul de tenis sau nu. Am ratat US Open, dar a fost nevoie sa iau o decizie. Pregatirea mea pentru Roland Garros a fost slaba, abia jucasem niste turnee," a declarat Rafael Nadal, potrivit aceluiasi cotidian spaniol.

Cat despre Naomi Osaka, sportiva japoneza s-a bucurat mult sa calce pe urmele persoanelor pe care ea le admira, printre care Billie Jean King: "Am vazut atat de multe modele de-ale mele castigand acest premiu. Inseamna foarte mult pentru mine sa il primesc," a afirmat Osaka, noteaza site-ul oficial al WTA.

In urma cu un an, Lewis Hamilton si Lionel Messi imparteau premiul pentru categoria "Sportivul anului", in vreme ce gimnasta Simone Biles primea distinctia acordata celei mai bune sportive a sezonului.