Secretul recuperarii perfecte pentru Simona Halep: ce a sfatuit-o Ilie Nastase sa nu faca in perioada urmatoare

Simona Halep ar face bine sa nu-si grabeasca revenirea in circuitul WTA, spune Ilie Nastase.

Accidentarea suferita de Simona Halep la Roma nu l-a lasat rece pe Ilie Nastase, care a sarit in ajutorul numarului 3 WTA cu sfaturi referitoare la modul in care ar trebui sa urmeze procesul de recuperare. Fostul numar 1 ATP ii recomanda jucatoarei nascute la Constanta sa nu isi grabeasca inutil revenirea pe teren, pentru a nu risca o recidiva care sa lungeasca, in cele din urma, absenta romancei din circuit.

In turul doi al turneului din capitala Italiei, la o serva gresita de Angelique Kerber, in incercarea de a se intinde spre minge, Simona Halep a suferit o ruptura musculara. Pe serviciul doi al germancei, Simona a incercat sa returneze, dar a trimis mingea in plasa, pe imagini observandu-se clar ca piciorul stang i-a ramas imobil, neajutand-o sa se propulseze pe lovitura.

"E destul de grav ce spune ea! Am avut si eu rupturi, dar ea, in general, avea accidentari la glezne, din cate tin eu minte. Probabil ca acum, fortand, s-a dus in alta parte. O pun si pe seama perioadei in care nu a jucat. Ea n-a avut meciuri oficiale si nu a fost intrebuintata. Una e la antrenament si alta e la meci. Si atunci s-a intamplat treaba asta. Dar sper sa treaca hematomul si sa nu se apuce prea repede.

Daca se apuca prea repede… mi s-a intamplat si mie – dupa aceea stai si mai mult. O sfatuiesc sa stea mai mult. Este riscant sa revina repede, numai doctorul trebuie sa stie si sa ii garanteze ca nu se va intampla ceva mai grav. Cu cat sta mai mult, cu atat are mai multe sanse de a se recupera mai bine. Sunt importante si metodele de recuperare. Muster stiu ca se aseza intr-un scaun rulant si juca tenis, dadea doar cu racheta, ca sa isi antreneze mana," a declarat Ilie Nastase pentru Antena 3, noteaza Eurosport.

Ultima data cand a vorbit cu presa, Halep spunea ca sunt sanse mici ca ea sa participe la Roland Garros, dar nu isi confirmase absenta, pe cand antrenorul sau, Daniel Dobre a afirmat, la cateva zile dupa ca incapacitatea fizica actuala a Simonei face din lipsa ei la Paris in acest an o certitudine.

”Primul diagnostic nu arata destul de bine. Este o ruptura destul de mare, de peste 2 cm, intre 2 si 3 cm e ruptura musculara. De la Roma i-au prognosticat 4 saptamani pentru revenirea totala. Roland Garros este foarte aproape, sunt doua saptamani si mai mult ca sigur ca nu va juca," a afirmat Daniel Dobre in cadrul emisiunii "Asii Tenisului".