Președintele Federației Ruse de Tenis, reacție condamnabilă la adresa Elinei Svitolina „N-ar trebui să o băgăm în seamă. Cine e ea? Un nimeni absolut!”

13 mai este a 79-a zi de la începerea războiului din Ucraina, declanșat la ordinele președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, în dimineața zilei de 24 februarie 2022.

La aproape trei luni de la începerea conflictului militar, președintele Federației Ruse de Tenis i-a răspuns Elinei Svitolina (27 de ani, 27 WTA), care a cerut din nou un răspuns din partea jucătorilor ruși, cu privire la situația din țara sa. Svitolina și-a repetat cerința față de aceștia, anume că așteaptă o replică din partea acestora, pentru a ști care dintre ei susțin sau dezaprobă acțiunile criminale întreprinse de Rusia pe teritoriul Ucrainei.

Organizația Națiunilor Unite estimează că, începând din 2014, conflictele ruso-ucrainene de pe teritoriul Ucrainei s-au soldat cu peste 14,000 de decese în rândul populației țării vecine.

„Pentru noi, pentru ucraineni, este foarte important ca ei să vorbească, să aleagă o parte. Vrem să știm, vrem să ne simțim în siguranță. Dacă nu vorbesc, nu știm, poate că își mențin puterea, susțin acțiunile armatei lor.

Simt că trebuie să-și afirme poziția. Este foarte important. Nu contează dacă este un turneu de Grand Slam sau un alt turneu, fiecare sportiv rus sau bielorus trebuie să-și exprime poziția, astfel încât să știm că nu sunt oameni răi printre noi”, a spus Elina Svitolina, potrivit sport.ua.

„Nu e nevoie să dăm atenție spuselor Svitolinei. Nu e doar opinia mea, ci și a avocaților. Din cauza unei afirmații, sportivii ruși pot fi excluși din competiții. În aceste momente, putem participa, totul e în regulă pentru noi. E stupid să reacționezi la așa ceva. Cine e Svitolina? Un nimeni absolut,” a spus Shamil Tarpischev, președintele Federației Ruse de Tenis.

„Sportivii noștri trebuie doar să spună că sportul rămâne în afara politicii. Ar trebui să ne lase sportivii în pace și să nu impună nimic din ce vor să impună asupra lor,” a adăugat Tarpischev, primul om în Federația Rusă de Tenis.

În anii '90, Shamil Tarpischev i-a fost instructor de tenis fostului președinte, Boris Elțîn. În plus, Shamil a fost decorat, în 2008, pentru „Merite aduse patriei”, iar, în 2018, de către Vladimir Putin pentru munca depusă în tenisul rusesc.

???? Russian Tennis Federation president Shamil Tarpischev thanked all the #tennis top players for supporting players from #Russia amid the Wimbledon ban. He also said #Ukraine’s No.1 Elina Svitolina is “absolutely nobody”. #ATP #WTA

https://t.co/Ikg2940TeF